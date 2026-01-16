Animais Justiça autoriza coelho de estimação a viajar com a tutora em voo comercial A Justiça do Amazonas determinou que a GOL Linhas Aéreas autorizasse o embarque de um coelho de estimação com a tutora num voo entre Manaus e São Paulo. A companhia havia negado o pedido e sugerido o transporte do animal no porão da aeronave. Por Flipar

