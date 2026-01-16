Galeria

Volta por cima: Cidade brasileira que foi uma das mais poluídas do mundo vira exemplo de recuperação

Uma cidade brasileira que já foi considerada a mais poluída do mundo pela ONU virou símbolo de recuperação ambiental e recebeu reconhecimento pelo feito. Conheça essa história!

O 'case' de sucesso vem da cidade de Cubatão, município paulista situado na microrregião de Santos.

A partir do século 20, a cidade experimentou um verdadeiro surto industrial impulsionado pela instalação de grandes empresas, como a Refinaria Presidente Bernardes (RPB) e a Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA).

Esse crescimento, por outro lado, trouxe consigo um desafio ambiental: a poluição. Na década de 1980, Cubatão era considerada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo e chegou a ser chamada de 'Vale da Morte'.

A situação era tão grave que foram registrados inúmeros casos de mortes por doenças respiratórias e anencefalia (condição em que o cérebro e o crânio não se desenvolvem).

Na Vila Parisi, um bairro localizado na região das indústrias, as pessoas eram obrigadas a se mudar para cidades vizinhas para não adoecer. Alguns moradores relatavam que o lugar tinha cheiro de 'óleo diesel e enxofre'.

O ponto de virada veio após o incêndio da Vila Socó, em 24 de fevereiro de 1984, que matou 93 pessoas.

Na ocasiÃ£o, o rompimento de um duto que ligava a Refinaria Presidente Bernardes de CubatÃ£o (RPBC) ao terminal portuÃ¡rio da Alemoa jorrou mais de 700 mil litros do produto inflamÃ¡vel pelo mangue.

No ano seguinte ao incidente, um movimento conjunto entre indústrias, comunidade e governo foi iniciado, resultando em um árduo processo de recuperação ambiental.

Para isso, o então governador André Franco Montoro deu início ao Programa de Controle de Poluição Ambiental.

Com ações abrangentes e persistentes, Cubatão conseguiu reverter o quadro ambiental, controlando 98% dos níveis de poluentes no ar.

Graças aos esforços conjuntos, em 1992 a ONU concedeu um novo título à Cubatão, dessa vez de Cidade Símbolo da Recuperação Ambiental.

De acordo com a Prefeitura de Cubatão, na época foram instalados filtros nas fábricas para conter a emissão de poluentes no ar. Também foram implementadas normas mais rigorosas para o uso de recursos hídricos e o descarte de materiais na natureza.

Os dados da época indicam que a cidade investiu cerca de US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 17 bilhões, na cotação atual).

Além de filtros nas chaminés e o trabalho de despoluição de rios e córregos, foi feito um esforço de recuperação da Mata Atlântica e replantio de árvores.

Mesmo hoje em dia, várias ações continuam sendo feitas para manter a efetividade do programa, tais como fiscalização das fontes já controladas, operação para evitar episódios críticos de poluição do ar, monitoramento da qualidade dos rios, entre outros.

Atualmente, Cubatão abriga um grande parque industrial que conta com 24 empresas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as indústrias estão entre os maiores poluidores do ar, o que ainda representa um desafio para Cubatão, que continua trabalhando não retornar às condições críticas dos anos 1980.

Embora a indústria continue sendo um importante pilar da economia local, Cubatão busca oferecer muito mais aos seus visitantes e habitantes.

Para os amantes da natureza, Cubatão reserva algumas surpresas. Um exemplo é o Parque Estadual da Serra do Mar, que oferece belas paisagens e oportunidades para o ecoturismo.

O Parque Caminhos do Mar conta com uma trilha de 8 km e um mirante com vista para as belas paisagens da Mata Atlântica.

AlÃ©m disso, a cidade tem feito investimentos em infraestrutura urbana, educaÃ§Ã£o, saÃºde e transporte pÃºblico, visando a melhorar a qualidade de vida dos moradores.

