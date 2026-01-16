Galeria Sem energia elétrica e banheiros: ilha remota no País de Gales anuncia vagas de emprego Uma das vagas, para início em março, é para assistente de guarda de visitantes. O prazo para inscrição foi até este 16 de janeiro. O profissional fará parte da equipe que recebe os turistas. Por Flipar

On Bardsey Island by David Bremner