Estilo de Vida Urgencio, gato resgatado virou mascote da Cruz Vermelha no México Um gatinho de rua adotado pela Cruz Vermelha de Ciudad Victoria, no México, tem encantado a internet. Batizado de Urgencio, ele ganhou uniforme com o emblema da instituição e passou a viver na sede da organização, recebendo cuidados veterinários, alimentação e muito carinho. Por Flipar

Reprodução / X