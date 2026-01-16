Viggo Mortensen e outros atores que não foram a primeira escolha para os filmes; mas arrasaram

Ao longo de sua trajetória, Mortensen foi indicado três vezes ao Oscar, quatro vezes ao Globo de Ouro e três vezes BAFTA.
Entre seus filmes mais marcantes estão a trilogia 'O Senhor dos Anéis', 'A Estrada', 'Capitão Fantástico', 'Green Book: O guia' e 'Senhores do Crime'.
Em 'O Senhor dos Anéis', inclusive, Viggo substituiu o ator Stuart Townsend como Aragorn na trilogia inspirada nos livros de Tolkien, porque, nos primeiros dias de filmagem, o diretor o considerou jovem demais para o papel.
Então, depois de uma extensa busca, Viggo Mortensen, que até então não tinha feito grandes papéis, chamou a atenção do produtor-executivo Mark Ordesky e acabou sendo escolhido para o papel.
Um filme nem sempre é lançado da maneira como foi idealizado. Frequentemente, atores podem ser substituídos antes, durante ou até após as gravações, caso haja sequência. Confira alguns grandes nomes que já passaram por isso!
'De Volta para o Futuro' (1985): O diretor Robert Zemeckis não curtiu muito a interpretação mais dramática que o ator Eric Soltz estava dando ao personagem Marty McFly. Resultado? Ele foi 'retirado' depois de quatro semanas de produção.
É importante ressaltar que Michael J. Fox já era a primeira opção de Zemeckis para o filme, mas o ator não pôde aceitar devido a compromissos com o sitcom 'Caras e Caretas'. No fim, ele acabou conseguindo encaixar algumas folgas na agenda e, convenhamos, não deve ter se arrependido, né?
'V de Vingança' (2005): James Purefoy abandonou a produção após seis semanas de trabalho porque não gostava de ter que usar uma máscara o tempo todo.
Para substituí-lo, a produção foi atrás do ator Hugo Weaving para interpretar o personagem V. Ele usou sua voz para dublar as cenas que já tinham sido filmadas por Purefoy.
'Gravidade' (2013): Originalmente Robert Downey Jr. seria um dos astronautas do filme, que ganhou 7 Oscars. Segundo o diretor Alfonso Cuarón, ele só não ficou com o papel por conta de seu estilo de atuação, que busca mais o improviso.
Nomes como Will Smith, Brad Pitt e Tom Hanks também chegaram a ser cogitados depois, mas quem ficou mesmo com o papel foi George Clooney.
'Romeu + Julieta' (1996): Inicialmente, Natalie Portman fez o teste para o papel e chegou a ser escalada. Ela tinha 14 anos na época e era considerada uma atriz talentosa e promissora.
No entanto, ela foi substituída por Claire Danes. Um dos motivos da troca, além da pouca idade de Portman, seria a falta de química dela com DiCaprio durante os testes.
'Um Tira da Pesada' (1984): Na época, Sylvester Stallone era um dos astros mais populares de Hollywood, tendo estrelado filmes como 'Rocky' e 'Rambo'. No entanto, ele recusou o papel para interpretar Axel Foley. Um dos motivos é que ele teria considerado o roteiro do filme muito 'comédia pastelão'.
Depois da recusa de Stallone, Eddie Murphy foi chamado para o papel. Ele era um comediante de stand-up em ascensão na época e aceitou o desafio. Sua performance irreverente e engraçada foi fundamental para o sucesso do filme, que se tornou um clássico da comédia.
'Quarto do Pânico' (2002): Após pouco mais de duas semanas de filmagem, a atriz Nicole Kidman machucou o joelho devido a uma má recuperação de um acidente que sofreu no filme 'Moulin Rouge' (2001), o que a fez ter que deixar a obra.
Na época, Jodie Foster foi chamada às pressas para substituí-la, tendo até que desistir da presidência do Festival de Cannes de 2001. Mesmo assim, ela ainda teve que ser substituída nas cenas de ação quando descobriu que estava grávida. Que zica!
'X-Men' (2000): Dougray Scott era a primeira escolha do diretor Bryan Singer para viver Wolverine. O cineasta ficou impressionado com seu trabalho em filmes como 'Para Sempre Cinderela' (1998) e 'Missão: Impossível 2' (2000). Ele chegou a filmar algumas cenas, mas teve que abandonar o projeto no meio por conta de conflitos de agenda.
Depois da saída de Scott, Hugh Jackman foi chamado para o papel do herói. Ele era um ator relativamente desconhecido na época e acabou explodindo depois do filme e se tornou um dos atores mais populares de Hollywood na época.
'Ela' (2013): A atriz Samantha Morton foi escolhida para dar voz à inteligência artificial no filme e concluiu todo o trabalho isolada em uma cabine, longe dos outros atores. No entanto, o diretor Spike Jonze sentiu que a conexão entre a IA e o personagem de Joaquin Phoenix não estava boa o suficiente.
Para resolver a situação, Scarlett Johansson foi chamada para regravar todas as falas com a presença de Phoenix ao seu lado, para criar uma melhor interação entre eles.
'Apocalypse Now' (1979): Apesar dos esforços do ator Harvey Keitel para impressionar o diretor Francis Ford Coppola, o cineasta não ficou satisfeito com sua interpretação do Sargento Benjamin L. Willard.
O papel de Keitel foi então dado a Martin Sheen, após Coppola precisar tê-lo convencido. E Sheen chegou a sofrer um ataque cardíaco durante as filmagens, mas acabou ficando eternamente marcado pela interpretação.
'Todo Dinheiro do Mundo' (2017): Kevin Spacey viu sua participação ser removida do filme de Ridley Scott depois de enfrentar acusações sérias de abuso.
Surpreendentemente, em menos de uma semana, Christopher Plummer foi chamado para substituí-lo e refez todas as cenas. Ele foi até indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel!
“Cinquenta Tons de Cinza” (2015): Charlie Hunnam havia sido escolhido para interpretar o milionário Christian Grey, mas decidiu deixar o projeto antes do começo das filmagens.
O papel ficou com o, até então, desconhecido Jamie Dornan, que se tornou famoso mundialmente e conquistou seu espaço em Hollywood.
'Animais Fantásticos - Os Segredos de Dumbledore' (2022): Johnny Depp interpretou Grindelwald nos dois primeiros filmes da trilogia, mas acabou sendo substituído na sequência da franquia devido a questões legais e controvérsias na vida pessoal.
Ele foi substituído por Mads Mikkelsen, cuja atuação recebeu elogios, mas a troca de ator provocou grande repercussão entre os fãs.