Maravilhas da Croácia, um dos países mais belos do mundo

Com cerca de 4 milhões de habitantes, a Croácia é um dos países mais belos do mundo e, desde a adoção do euro (no lugar da antiga moeda kuna), tem investido ainda mais em turismo.

Com exuberância natural e construções históricas, a Croácia tem beleza e riqueza cultural e histórica de tirar o fôlego. Veja alguns destaques!

Zagreb – A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país.

Catedral de Zagreb – A igreja em estilo gótico é a segunda construção mais alta do país e é dedicada à Virgem Maria e aos reis São Estêvão e São Ladislau. Ela precisou de reparos após um terremoto em 2020.

Rua Tkal?i?eva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite.

Parque Nacional dos Lagos de Plitvi?e – Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado.

Zadar – Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura.

Zadar também tem muralhas dos séculos 8 e 11 no entorno da cidade. Patrimônios que se juntam a igrejas e conventos na antiguidade.

AlÃ©m de marcos histÃ³ricos muito relevantes, Zadar possui um belo litoral, com algumas das mais belas praias do paÃ­s. Na foto, a praia de Kolovare.

Split – Outra belíssima cidade croata. Fica numa pequena península na margem oriental do Mar Adriático, na base dos montes Kozjak e Mosor. Tem praias que atraem os turistas.

Além da beleza natural do litoral, Split tem palácios, estátuas, igrejas, monumentos históricos valiosos. Um dos mais importantes é o Palácio de Diocleciano, uma enorme fortaleza do Império Romano no século 4.

Bisevo – Em Bisevo, a caverna Gruta Azul é uma das atrações naturais mais conhecidas na costa do Adriático e muito popular pelo brilho azul-claro refletido em certas horas do dia.

Rovinj – É um centro turístico popular e um ativo porto de pesca. Construída num esporão rochoso na costa ocidental da Ístria, Rovinj foi uma ilha antes de se ligar ao continente em 1763.

Ilha de Brac – Tem um formato impressionante, com praias de fartas areias onde os frequentadores adoram praticar esportes. Os ventos são favoráveis e o windsurfe é uma das principais atividades.

A praia da Zlatni Rat é considerada por muitos a mais bonita do país. Com águas claras e calmas onde famílias aproveitam o verão.

Trogir – Com mais de 4 mil anos de existência e habitada por povos oriundos de diversas etnias, Trogir proporciona um passeio pelo tempo.

Sua rica cultura foi influenciada por gregos, romanos e venezianos. A cidade reúne palácios, igrejas, torres, fortalezas, todos numa pequena ilha, inscrita em 1997 na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO.

Dubrovnik – Não é a capital, mas, certamente, é a cidade mais famosa da Croácia. Até porque faz parte do trajeto de diversos cruzeiros que percorrem a Europa.

Às margens do Mar Adriático, Dubrovnik tem uma paisagem com um recorte de tirar o fôlego. O azul do mar contrasta com os tons das construções erguidas sobre imensos barrancos, numa área rochosa bem populosa.

A cidade também tem fortalezas e muros de pedra do século 16 em sua Cidade Antiga.

Essa união harmoniosa entre a paisagem natural deslumbrante e as encostas milenares fazem do litoral de Dubrovnik um ponto de passagem e atracação de navios.

