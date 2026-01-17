Preferência que surpreende: homem mais velho do mundo come rapadura todos os dias; conheça o doce tradicional

A história de João Marinho, apontado como o homem mais velho do mundo, com 113 anos, chama atenção por um detalhe curioso: ele já contou que consome rapadura todos os dias.Por Flipar
Em um tempo em que o açúcar costuma ser tratado como vilão absoluto da alimentação, o hábito surpreende e desperta debate sobre longevidade, cultura alimentar e equilíbrio.
O caso mostra que a relação entre dieta e envelhecimento é mais complexa do que simples proibições. Chegar a uma idade tão avançada envolve genética, rotina, nível de atividade física, ambiente e padrões de vida construídos ao longo de décadas — e não apenas um alimento isolado.
A rapadura é um doce tradicional brasileiro, feito a partir do caldo da cana-de-açúcar, fervido até engrossar e depois moldado em blocos sólidos.
Diferentemente do açúcar refinado, ela passa por mínimo processamento, preservando parte dos minerais naturais da cana.
Entre seus pontos positivos, estão a presença de ferro, cálcio, potássio e magnésio, além de fornecer energia rápida. .
Por isso, historicamente, foi muito consumida por trabalhadores do campo, ajudando a repor calorias em jornadas longas e fisicamente exigentes
Por outro lado, a rapadura continua sendo rica em açúcar e deve ser consumida com moderação.
O excesso pode contribuir para ganho de peso, aumento da glicemia e problemas dentários, especialmente em pessoas sedentárias ou com diabetes.
O preparo tradicional da rapadura remonta aos antigos engenhos de cana. O caldo extraído é cozido lentamente em tachos, mexido até atingir o ponto certo e depois despejado em formas.
O resultado é um alimento simples, durável e de sabor intenso. A rapadura pode receber frutas, embora isso não seja o modelo mais tradicional, como acontece com a cocada.
Na forma clássica, a rapadura leva apenas caldo de cana concentrado. Quando entram frutas, o produto costuma ser chamado de rapadura com fruta ou doce de rapadura
Sua popularização no Brasil ocorreu ainda no período colonial, principalmente no Nordeste, onde se tornou parte da identidade cultural e alimentar.
Até hoje, é comum ser consumida pura, com farinha, amendoim ou acompanhando café.
O exemplo de João Marinho não transforma a rapadura em “segredo da longevidade”, mas reforça uma ideia importante: hábitos tradicionais, quando inseridos em um estilo de vida equilibrado, podem coexistir com uma vida longa.
Uma curiosidade é que existe cerveja de rapadura, produzida principalmente por cervejarias artesanais brasileiras, especialmente do Nordeste, que valorizam ingredientes regionais.
Ela leva água, malte, lúpulo, levedura e rapadura, usada como fonte de açúcar fermentável e responsável por notas de caramelo e melaço.