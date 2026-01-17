Castelo Balmoral: o lugar preferido da Rainha Elizabeth, onde ela ficou ao saber que iria morrer

A Rainha Elizabeth , morta em 8 de setembro de 2022, passou seus últimos anos num de seus lugares preferidos: o Castelo de Balmoral.Por Flipar
O Castelo de Balmoral foi construído em 1856, durante o reinado da Rainha Vitória. Ele possui um estilo arquitetônico escocês baronial, com torres e detalhes góticos, situado em uma vasta área rural com jardins e bosques.
Balmoral era um refúgio particular para a rainha e a família real, onde ela podia descansar e desfrutar de momentos mais privados, longe das obrigações formais de Londres e do Palácio de Buckingham.
Elizabeth II já estava com a saúde debilitada, e sua permanência em Balmoral foi vista como parte de sua rotina para aproveitar os últimos meses de vida em um lugar que lhe trazia conforto e tranquilidade.
A área total da propriedade de Balmoral, incluindo o castelo e os jardins, é de aproximadamente 20 mil hectares, englobando florestas, colinas, rios e áreas cultivadas.
Os jardins do Castelo de Balmoral são vastos, com paisagens exuberantes, árvores antigas, lagos e canteiros de flores bem cuidados. A área ao redor é montanhosa, com florestas, rios e vastas terras abertas que fazem parte da propriedade real.
Os castelos estão entre as principais atrações turísticas por toda a Europa. Construídos desde o século 10 e preservados integralmente ou parcialmente, reformados ou originais, são símbolos de uma época de poderio e ostentação.
Alguns viraram museus históricos, outros são mantidos na forma original para visitação, e ainda há os que sirvam, até hoje, como residência de famílias da Realeza, com a aceitação popular, como ocorre com o Castelo de Windsor, ainda habitado, na Inglaterra.
Alguns ficam em regiões remotas dos países, a dezenas ou centenas de quilômetros das capitais. Outros estão na área urbana de grandes cidades, se misturando ao dia a dia da população, como ocorre com o Castelo de Edimburgo, no centro da capital escocesa. Veja alguns castelos espetaculares da Europa.
Castelo de Windsor – Windsor, Inglaterra – Residência da Realeza Britânica. Construído no século 11, após a conquista normanda da Inglaterra por Guilherme I. Usado pelos monarcas desde o reinado de Henrique I (1100), é o castelo da Europa há mais tempo habitado.
Alcácer de Segóvia – Segóvia, Espanha – Erguido sobre um penhasco na confluência dos rios Eresma e Clamores, perto das Montanhas de Guadarrama, tem o formato peculiar de proa de navio. Sua construção remonta a 1122.
Castelo de Hohenwerfen – Salzburgo, Áustria – Fica num precipício de 623 metros de altura, a 40 km do Centro de Salzburgo. A fortaleza é cercada pelos Alpes e pelas Montanhas Tennen. Construído entre 1075 e 1078.
Castelo de Neuschwanstein – Baviera, Alemanha – Construído entre 1869 e 1892, ele fica perto das cidades de Hohenschwangau e Füssen, no sudoeste da Baviera. Sua arquitetura com torres delicadas srviu de inspiração para o Castelo da Bela Adormecida, de Walt Disney.
Olha o Castelo da Bela Adormecida aí. Fica nos parques da Disneylândia na Califórnia (EUA), Paris (França) e Hong Kong (China). Achou parecido?
Castelo de Chenonceau – Chenonceaux, FranÃ§a – Fica no Vale do Loire. O castelo original foi incendiado em 1411 e reconstruÃdo em 1430. Suas proprietÃ¡rias foram mulheres, daÃ o apelido “Castelo das Damas”. A comeÃ§ar por Catarina de MÃ©dici, mulher de Henrique II, que reinou de 1533 a 1559.
Castelo de Edimburgo – Edimburgo, Escócia – Fica no topo de um rochedo, com vista para toda a cidade, e tem fama de mal-assombrado. É uma fortaleza do século XVI numa área onde a ocupação remonta ao século IX.
Castelo de Leeds – Kent, Inglaterra – Construído em 1119 por Robert de Crevecoeur para substituir o anterior solar de Esledes, o castelo tornou-se num palácio Real para Eduardo I de Inglaterra em 1278. Mas sofreu muitas alterações e hoje se assemelha mais um palácio.
Castelo de Bran – Bran, Romênia – Erguido em 1212. Monumento nacional e marco histórico da Romênia, na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia. Famoso por ter inspirado o escritor Bram Stoker na criação do castelo de Drácula, com o paredão liso num grande precipício.
Castelo Predjama – Predjama, Eslovênia – Castelo renascentista construído dentro de uma boca de caverna no centro-sul da Eslovênia, na região histórica de Inner Carniola. Remonta ao século 13. E se destaca na paisagem do monte rochoso.
Castelo de Chillon – Suíça – Fica às margens do Lago Léman, em Veytaux, a 3 km de Montreux. Os primeiros registros do castelo datam de 1155.
Castelo da Ilha Trakai – Lituânia – Castelo insular localizado em Trakai, Lituânia, em uma ilha no Lago Galv?. A construção do castelo de pedra foi iniciada no século 14 .
Castelo de Bojnice – Bojnice, EslovÃ¡quia – Fica na regiÃ£o central do paÃs. Foi mencionado pela primeira vez em 1113. Era uma fortaleza de madeira que foi gradualmente trocada por pedra. Seu estilo neogÃ³tico chama atenÃ§Ã£o na paisagem.
Castelo de Corvin – Hunedoara, Romênia – O castelo em estilo gótico-renascentista fica sobre uma antiga fortaleza. Foi construído entre 1446 e 1480. Fica a 409 km da capital Bucareste.
Castelo de Malbork – Malbork, Polônia – Construído pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem católica romana alemã. Fica a 60 km de Gdansk. Tem o Castelo Alto, um antigo convento; o Médio, com habitações dos criados; e o Baixo, para armamentos.
Castelo de Örebro – Örebro, Suécia – Fortificação do século 14 numa ilhota do rio Negro. Ganhou um estilo renascentista no século 16, clássico no século 18 e romântico no século 19, tendo traços de todos esses gêneros em sua arquitetura.
Castelo do Monte – Andria, Itália – Construído no século 13 em Andria, tem uma estrutura octogonal maciça e surpreende por não possuir algo muito característico da época: um fosso.
Castelo de Miramare – Trieste, Itália – Fica na costa da cidade, no nordeste do país. Erguido no século 19 para ser residência de Maximiliano de Habsburgo, Arquiduque da Áustria.
Castelo de Bodiam – East Sussex, Inglaterra – Construído em 1385 para defesa durante a Guerra dos Cem Anos. Hoje em dia, porém, percebe-se que a estrutura não era tão resistente para a batalha e supõe-se que o objetivo maior era exibir o poderio inglês com a imponência da construção.
Castelo de Chambord – França – Mistura estilos de arquitetura de França medieval e da Itália com suas estruturas clássicas. Construído entre 1519 e 1547, é símbolo de ostentação, pois, apesar de gigantesco, foi erguido apenas para servir de pavilhão de caça para Francisco I de França
Castelo Hohensalzburg – Áustria – Com 250 metros de comprimento e 150 metros de largura, é um dos maiores castelos medievais na Europa. Fica no topo de Festungbsberg, na cidade de Salzburgo, terra natal de Mozart.
Castelo de Frederiksborg – Hillerod, Dinamarca – É o maior do país. Construído sobre três ilhotas por Cristiano IV entre 1560 e 1630 para ser residência real. Foi destruído por um incêndio em 1839 e reconstruído. Abriga o Museu Nacional de História da Dinamarca.
Castelo de Eilean Donan – Lochalsh, Escócia- Construído no século 13 como defesa contra vikings em uma pequena ilha em Loch Duich, a oeste das Terras Altas escocesas. Seu nome homenageia Donan de Eigg, um mártir celta da Alta Idade Média.
Castelo de Bled – Bled, Eslovênia – Fica no alto de uma montanha às margens do lago glacial de Bled, no cimo de um penhasco íngreme, a 130m de altitude. Foi mencionado pela primeira vez em documentos de 1011.
Castelo Egeskov – Ilha de Fiónia, Dinamarca – É o mais bem preservado castelo de fosso da arquitetura do Renascimento da Europa. Fica ao sul da Ilha de Fiónia, a 166 km da capital Copenhague Erguido em 1554.
Castelo Hohenzollern – Hechingen ,Alemanha – Fica a cerca de 60 km de Stuttgart. Foi residência de condes da região, chamada de Suábia, a partir da primeira metade do século 11.