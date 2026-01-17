Esses lugares ficam na Terra, mas parecem de outro planeta

Caverna da Flauta de Bambu (China) – Fica em Guangxi e seu nome vem da floresta vizinha, cujos bambus são usados na produção de flautas. Com mais de 180 milhões de anos, a caverna de calcário tem centenas de estalagmites e estalactites. Nas paredes há mais de 70 inscrições da época da Dinastia Ming (792 d.C.). A iluminação artificial colorida potencializa o ambiente de mistério.