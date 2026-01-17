Mistérios que envolvem o Tabuleiro Ouija, o “jogo dos espíritos”

Desde o século 19, o tabuleiro Ouija se popularizou como uma suposta forma de comunicação com espíritos. Muita gente acredita que ele representa um elo com o Além.Por Flipar
O Ouija é manipulado da seguinte maneira: os participantes colocam os dedos sobre um objeto que se move para responder perguntas, a partir da união de letras/números do tabuleiro..
Cientistas, porém, rejeitam a crença no sobrenatural e afirmam que esse movimento, quando existe, é motivado por integrantes do próprio grupo.
A crença sobre o tabuleiro Ouija começou quando, em 1848, as irmãs Fox, americanas, supostamente contactaram um vendedor que havia morrido. Na foto, da esquerda para direita, Margaret, Kate e Leah.
Nos anos seguintes, as irmãs se popularizam numa época em que, na Europa, Allan Kardec difundia o Livro dos Espíritos (lançado em 1857).
Nos EUA, a doutrina que valorizava o espiritualismo foi se expandindo, até como consolo para parentes de vítimas da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865 e foi devastadora, deixando 600 mil mortos.
O conceito do Ouija não nasceu como algo maligno, mas, aos poucos, foi sendo apontado pela Igreja Católica como um disfarce para feitiçaria.
Em 2023, um caso inusitado na Colômbia teve repercussão envolvendo o ouija. Um grupo de 36 crianças foi hospitalizado após uma brincadeira com o tabuleiro. Professores e parentes, que socorreram os alunos, disseram que eles estavam com convulsões e perda temporária de visão.
Também houve relatos de que as crianças, ao mexerem no tabuleiro, ficaram com uma inexplicável crise aguda de ansiedade. O diretor do colégio, Emilio Balanta, classificou a situação como “diabólica” e correu para jogar água benta no grupo.
Esse caso na Colômbia ocorreu na Escola San Francisco de Assis, que fica na cidade de Timbiquí, departamento de Cauca.
Mas, curiosamente, não foi a primeira vez que crianças foram hospitalizadas na Colômbia após mexerem em um tabuleiro Ouija.
Em março de 2023, 28 alunos de uma escola do município de Galeras também precisaram de socorro médico por causa de uma brincadeira com esse tipo de objeto.
O Ouija é tão arrepiante no misticismo popular que já rendeu vários filmes que abordam o seu suposto poder sobrenatural. Dois deles são bastante conhecidos.
Em 2014, foi lançado “Ouija, o Jogo dos Espíritos”, estrelado por Olivia Cooke, dirigido por Stiles White. No filme, o tabuleiro provoca mortes e é tratado como um objeto temível que não deve ser manipulado jamais.
Em 2016, “Ouija, Origem do Mal” reuniu Henry Thomas, Elizabeth Reaser e Kate Siegel, entre outros. O filme mostra a influência exercida pelo tabuleiro numa personagem que se conecta com uma entidade maligna.
No Brasil há variantes conhecidas como “brincadeira do copo”, “jogo do copo”, ou ainda “sessão de copo”, em que um copo faz as vezes do indicador para as respostas.
Uns acreditam; outros não. O que se sabe é que Ouija é um tema polêmico que intriga e causa curiosidade.
No México, no dia 1º de agosto de 2023, um homem morreu dias após supostamente invocar espíritos usando o tabuleiro. O caso de Elías Samael teve grande repercussão na mídia.