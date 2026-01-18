Animais

A ameaça das tilápias no Brasil; espécie invasora de água doce se adaptou no mar

Em outubro e novembro de 2025, a Comissão Nacional de Biodiversidade incluiu a tilápia na Lista Nacional Oficial de Espécies Exóticas Invasoras por critérios técnicos, já que a espécie não é nativa do Brasil e tem sido encontrada em ambientes naturais fora de áreas de cultivo.

 

O processo de revisão dessa lista ainda está em andamento e deve seguir neste ano de 2026, com debates entre governo, setor produtivo e órgãos ambientais. Há quem defenda a proibição do peixe no Brasil.

 

A costa brasileira passa por uma intensa invasão de tilápias. Apesar de ser um peixe nativo de água doce, tem sido muito comum encontrá-lo em mares brasileiros.

Originária da África, a tilápia foi introduzida no Brasil nos anos 1970 com fins comerciais e é cultivada em cativeiro. Mas sua fuga para a costa pode causar desequilíbrio ambiental. Afinal, ela compete com espécies nativas e afeta a qualidade da água.

Um estudo publicado recentemente na revista científica “Aquatic Ecology”, aliás, apontou que a tilápia está conseguindo se adaptar a ambientes salobros, água salgada.

Pesquisadores brasileiros de onze instituições fizeram o estudo sobre o tema durante um ano e registraram invasões em áreas diferentes do Brasil, o que pode afetar a biota nativa.

A tilápia se reproduz rápido e pode predar ovos de espécies menores, alterando o equilíbrio. Também interfere na nutrição dos viveiros ao capturar fósforo, degradando a qualidade hídrica. O debate sobre seu cultivo segue em pauta.

Mas como a tilápia consegue sobreviver em águas salgadas? A explicação está na evolução da espécie, de acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná.

Segundo os especialistas, os ancestrais da tilápia vieram do mar. Por isso, a espécie tem capacidade de tolerar algum grau de salinidade.

Os estudiosos do assunto viram vídeos na internet que haviam sido gravados em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mostrando a presença de cardumes de tilápias no mar. Essa é uma região de água muito fria e salina, que sofre a influência de uma corrente oceânica profunda e que aflora na costa.

Os registros de tilápias foram feitos desde o Maranhão até Santa Catarina, passando por Espírito Santo, São Paulo e pelo Rio de Janeiro.

Uma invasão prejudicial em diferentes aspectos, de acordo com o estudo, porque a tilápia compete com espécies nativas por recursos, alimentos e espaço.

De acordo com pesquisadores, a tilápia é um bicho territorialista. Ela pode predar vários organismos, desde peixinhos até camarões, crustáceos e corais. Inclusive, pode causar até a extinção de algumas espécies.

Especialistas fizeram um alerta pedindo um controle mais rígido, pois há tilápias, inclusive, em unidades de conservação.

