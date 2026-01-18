São Lourenço, 98 anos: cidade atrai pela prestigiada qualidade das águas

São Lourenço, um dos destinos mais encantadores do Sul de Minas Gerais, é repleto de belezas naturais e atrações imperdíveis. Conheça os principais pontos turísticos da cidade, que comemorou 98 anos em 1º de abril de 2025.Por Flipar
O Parque das Águas é a principal atração de São Lourenço, essencial para a história e o desenvolvimento da cidade. Suas fontes de água mineral, descobertas no século XIX, tornaram-se conhecidas pelos benefícios terapêuticos, levando à criação da Cia. das Águas Minerais e ao crescimento da região.
O parque preserva sua história e oferece experiências de relaxamento, como banhos e massagens terapêuticas, além de contato com a natureza. Visitantes do Brasil e do exterior buscam suas águas puras e cristalinas.
O Trem das Águas proporciona um passeio nostálgico a bordo da locomotiva a vapor 1424, de 1927. O trajeto de 20 km (ida e volta) segue até Soledade de Minas, margeando o Rio Verde e passando por belas paisagens.
A viagem dura duas horas, incluindo uma parada em Soledade, onde os turistas encontram uma feira de artesanato e comidas locais. Durante o percurso, violeiros animam os passageiros com músicas populares.
O trem conta com antigos vagões de madeira e aço carbono, e há possibilidade de fretamento para grupos e excursões. Na estação de São Lourenço, os visitantes podem visitar feiras de artesanato, lojas e um bar. A cidade também oferece atrações como charretes e teleférico.
A Montanha Sagrada é um dos pontos mais icônicos de São Lourenço, unindo natureza e espiritualidade. Situada no ponto mais alto da cidade, oferece trilhas acessíveis e uma vista panorâmica deslumbrante.
Seu nome tem origem na experiência do Professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, que relatou receber ali orientações espirituais.
Além de sua beleza natural, com vegetação nativa e riachos, o local atrai visitantes em busca de contemplação e um belo pôr do sol, sendo reverenciado por sua energia especial e significado histórico.
A Rota do Café Especial é uma experiência imersiva no mundo dos cafés especiais, desde a plantação até a xícara. O passeio começa no Chafariz do Calçadão, em São Lourenço, com embarque em um carro 4×4 rumo a uma fazenda em Carmo de Minas.
Lá, os visitantes conhecem a lavoura, mirantes e o processo de pós-colheita, aprendendo sobre a seleção, secagem e qualidade dos grãos. Guiado por um especialista, o passeio revela os segredos do café de alta qualidade, tornando-se uma experiência enriquecedora.
O SÃtio Lagoa Seca traz o melhor do turismo rural dentro de SÃ£o LourenÃ§o, proporcionando uma experiÃªncia autÃªntica no campo. Durante a VivÃªncia Rural, os visitantes interagem com diversos animais.
Afinal, ordenham vacas manualmente, alimentam cabritinhos e conhecem de perto a rotina da fazenda. A visita guiada termina com um tÃpico CafÃ© da RoÃ§a, repleto de queijos, geleias e outros produtos caseiros.
O sítio também recebe grupos e eventos, garantindo momentos inesquecíveis. Para participar, é necessário agendar com antecedência, devido ao número limitado de vagas.
Inaugurado em 1949, o Templo da Eubiose, em São Lourenço, foi construído em estilo grego para simbolizar a paz universal. Afinal, a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada em 1924, promove o desenvolvimento físico, emocional e mental.
A cidade foi escolhida como sede por sua forte conexão energética. O templo é, assim, um canal de espiritualidade e conhecimento.
A Peregrinação de Nhá Chica, reconhecida como Patrimônio Imaterial de São Lourenço em 2018, é uma tradicional caminhada de fé que remonta ao século XIX, em homenagem à beata Nhá Chica, que viveu em Baependi e dá nome à famosa Capela.
A caminhada de 33 km começa na Praça João Lage, em São Lourenço, e segue até Baependi, passando por Soledade de Minas e Caxambu. A peregrinação é marcada por uma conexão profunda com a capela de Nhá Chica, onde ela realizava orações e bençãos.
O registro como patrimônio cultural visa, dessa forma, preservar essa rica tradição de devoção e fé, fundamental para a história da região.
O Mercado Municipal de São Lourenço, localizado no bairro Vila Nova, é um ponto tradicional e charmoso da cidade, onde moradores e turistas encontram produtos frescos e artesanais típicos da região.
Com um ambiente acolhedor, o mercado oferece desde frutas e verduras até queijos e doces caseiros, além de ser um ótimo local para apreciar a culinária mineira e o comércio local.
São Lourenço, com suas belezas naturais e atrações únicas, oferece experiências inesquecíveis para todos os gostos, desde o Parque das Águas até o tradicional Mercado Municipal.
E, para fechar com chave de ouro, um voo de balão ao amanhecer proporciona uma vista deslumbrante da cidade e suas paisagens, visto de uma perspectiva que só essa experiência pode oferecer.
Uma verdadeira imersÃ£o no que hÃ¡ de melhor em SÃ£o LourenÃ§o, onde a natureza e a aventura se unem para tornar sua visita ainda mais especial.