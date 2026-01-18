Estilo de Vida

Flores perenes: espécies que brotam e embelezam o ano inteiro

Flores são mais do que simples ornamentos: elas trazem vida, beleza e harmonia para ambientes internos e externos.

Por Flipar
Pixabay

Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental.

H. Zell wikimedia commons

Escolher espécies que florescem o ano inteiro garante um jardim sempre colorido, sem depender das estações.

Tony Alter - wikimedia commons

Essas plantas perenes unem resistência e beleza, adaptando-se a diferentes climas e espaços. Veja algumas espécies.

or RoyFocker wikimedia commons

Petúnia – Essa flor adora sol e é perfeita para jardins suspensos ou bordaduras vibrantes.

Mantém flores abundantes durante todo o ano, alegrando o ambiente constantemente.

Pixabay

Originária da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, hoje é cultivada em diversas partes do mundo.

Pixabay

Hibisco-anão – Compacto, produz flores vistosas quase diariamente, mesmo em espaços pequenos.

Robert F.Tobler -wikimedia commons

É ideal para quem busca cor e vitalidade contínua no jardim ou na varanda.

Kurt Stüber wikimedia commons

Tem origem na Ásia tropical e é amplamente cultivado em regiões de clima quente em todo o planeta.

Abrahami wikimedia commons

Vinca – Resistente ao calor e à seca, exige pouca manutenção para florescer sem parar.

Hectonichus wikimedia commons

Seu cultivo simples a torna popular para iniciantes e para espaços públicos.

Shankar Narayan wikimedia commons

Nativa de Madagascar, a vinca hoje é encontrada em zonas tropicais e subtropicais ao redor do mundo.

Didier Descouens - wikimedia commons

Gerânio – Com flores coloridas e folhas aromáticas, é perfeito para embelezar qualquer espaço.

Vulkano Uwe Horst Friese wikimedia commons

A floração contínua e o perfume suave são seus maiores atrativos.

Pixabay

Originário da África do Sul, o gerânio se espalhou e se adaptou a climas temperados e mediterrâneos.

jacilluch wikimedia commons

