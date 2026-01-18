Cigarras estão por trás do mistério das árvores com ‘gelo’ no Ceará; entenda a ligação

O aparecimento de uma substância parecida com gelo numa árvore do bairro Brejo Seco, em Juazeiro do Norte, no Ceará, chamou a atenção recentemente e intrigou os moradores.Por Flipar
De acordo com relatos dos moradores, ao amanhecer, os galhos começavam a liberar uma substância gelada nos meses de temperatura alta – o que causou espanto.
Ao longo do dia, essa substância se transformava em uma espuma que cobria os ramos da árvore e, à noite, essa espuma se convertia novamente em água.
Os agricultores locais chegaram a se perguntar se esse evento seria apenas um fenômeno raro ou algo de natureza sobrenatural.
Um especialista do departamento de fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará esclareceu que o que parecia ser “gelo” era, na realidade, um fenômeno natural.
A formação da enigmática espuma, que se assemelha a gelo, é atribuída a uma cigarra pertencente à família Cercopidae, cujo nome científico é “Prosapia bicincta”.
Essa espuma atua como um mecanismo de proteção para as fases jovens do bicho – chamada de ninfa -, servindo como defesa contra possíveis predadores.
De acordo com os biólogos, essa situação tem duas funções. Essa espuma, é, na verdade, um resíduo da digestão da cigarra, o excesso do material que elas retiram da planta. E esse mesmo líquido, ela tem que utilizar, proteger seus ovos.
Um perito enfatizou que essa espuma não causa nenhum tipo de prejuízo à árvore e, ainda mais importante, não representa qualquer ameaça para as pessoas.
Ele também explicou que a substância “não traz nenhum mal para o galho e não precisa podar”. Ao contrário, é muito importante deixar porque as cigarras têm um papel essencial na ecologia.
A família Cercopidae é um grupo de insetos sugadores de seiva, conhecidos popularmente como cigarras-sapo ou cigarrinhas.
São insetos de pequeno a médio porte, com corpo alongado e patas traseiras adaptadas para o salto.
As cigarrinhas passam por uma metamorfose cujos estágios são: ovo, ninfa e adulto. Os ovos são colocados no solo ou em plantas hospedeiras, e as ninfas emergem deles.
As ninfas se assemelham aos adultos, mas são menores e não têm asas. À medida que crescem, passam por várias mudas até atingirem a fase adulta.
As cigarrinhas são encontradas em todo o mundo, em uma grande variedade de habitats, incluindo florestas, pastagens e áreas urbanas. São insetos herbívoros, que se alimentam da seiva das plantas.
Os adultos das cigarrinhas são conhecidos por seu canto, que é produzido por um órgão vibratório localizado no abdômen.
Essas cigarras são importantes insetos polinizadores, pois ajudam a transportar o pólen de uma flor para outra. Elas também servem de alimento importante para aves, lagartos e outros animais.
As cigarrinhas são frequentemente confundidas com as cigarras da família Cicadidae. No entanto, as cigarras da família Cicadidae não possuem a tal massa espumosa que protege as ninfas.
O “mistério das cigarrinhas” aconteceu em Juazeiro do Norte, que fica localizada no interior do Ceará, na região do Cariri.
É a segunda maior cidade do Ceará, com uma população de cerca de 300 mil habitantes, segundo o Censo mais recente.