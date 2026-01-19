Amy Poehler: a carreira da comediante que venceu melhor podcast no Globo de Ouro

No dia 11 de novembro, em Los Angeles, o Globo de Ouro passou a contar com uma nova categoria dedicada exclusivamente a podcasts, uma iniciativa que reflete a consolidação do formato como um dos principais meios de comunicação e entretenimento no cenário global.Por Flipar
A primeira vencedora da premiação foi a atriz e comediante Amy Poehler, reconhecida pelo podcast “Good Hang with Amy Poehler”, marcado por conversas leves, bem-humoradas e espontâneas com nomes conhecidos de Hollywood.
A atração é estruturada como uma série de entrevistas nas quais Amy Poehler recebe convidados para diálogos descontraídos sobre trajetórias profissionais, experiências pessoais e aspectos do cotidiano.
Os episódios inaugurais, lançados em 18 de março de 2025, tiveram como participantes os atores Tina Fey e Martin Short, ambos amigos de longa data da apresentadora e figuras consagradas da indústria do entretenimento.
Em novembro de 2024, Amy esteve no Governors Awards, na Califórnia, e sua passagem no tapete vermelho gerou repercussão nas redes sociais do Brasil devido às semelhanças que usuários notaram entre ela e a atriz Vera Fischer.
Amy Poehler nasceu em Newton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 16 de setembro de 1971.
Durante o período universitário, ela deu os primeiros passos no humor ao integrar o grupo de improvisação My Mother’s Fleabag, experiência que ajudou a definir os rumos de sua trajetória artística.
Após a graduação em comunicação, Amy mudou-se para Chicago para aprofundar seus estudos em teatro de improviso no tradicional Second City.
Nessa fase, conheceu Tina Fey, parceria que se tornaria uma das mais marcantes de sua carreira. Em Chicago, também estudou com nomes influentes do improviso, como Del Close e Charna Halpern, e trabalhou ao lado de Matt Besser.
Junto com ele, Ian Roberts e Matt Walsh, fundou o grupo Upright Citizens Brigade, que inicialmente se apresentou na cidade antes de se transferir para Nova York, em 1996. Pouco depois da mudança, o grupo passou a integrar o elenco do programa “Late Night with Conan O’Brien”.
A projeção nacional de Amy Poehler se ampliou a partir da temporada 2001/2002, quando ela passou a integrar o elenco do programa “Saturday Night Live”. Sua estreia ocorreu em um episódio histórico, o primeiro exibido após os atentados de 11 de setembro de 2001.
Ainda em seu primeiro ano, tornou-se parte do elenco fixo, um feito raro na história do programa. A partir da temporada de 2004/2005, assumiu a bancada do segmento “Weekend Update” ao lado de Tina Fey, substituindo Jimmy Fallon.
Em 2008, Amy entrou para a história do “Saturday Night Live” ao se tornar a primeira integrante do elenco indicada ao Emmy. No ano seguinte, voltou a ser indicada, impulsionada pela popularidade de sua imitação de Hillary Clinton.
Ainda em 2008, anunciou sua saída do programa devido ao nascimento do primeiro filho, despedindo-se oficialmente em novembro daquele ano, embora tenha retornado em participações especiais posteriores, inclusive como apresentadora ao lado de Tina Fey.
Em seguida, atuou na série “Parks and Recreation”, no papel de Leslie Knope, vice-diretora do departamento de parques e recreação da fictícia cidade de Pawnee, em Indiana. Pelo trabalho, Poehler venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical em 2014, além de acumular múltiplas indicações ao Emmy.
Em 2012, recebeu uma indicação ao Emmy de Melhor Roteiro em Série de Comédia pelo episódio “The Debate”. Já no cinema, Amy Poehler construiu uma filmografia diversificada, com participações em comédias como “Meninas Malvadas”, “Uma Mãe Para o Meu Bebê”, “Blades of Glory”.
Em 2015, deu voz à personagem Alegria no filme de animação “Divertida Mente”, da Pixar, vencedor do Oscar de Melhor Animação no ano seguinte. No mesmo período, integrou o elenco da série “Wet Hot American Summer”, produzida pela Netflix.
Amy foi casada com o ator Will Arnett, com quem teve dois filhos. Eles trabalharam juntos em diversos projetos antes de anunciar a separação em 2012. O divórcio foi concluído em 2016.