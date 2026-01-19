Galeria

Foi miss e modelo: brasileira é conhecida como a ‘freira mais bonita do mundo’

Conhecida como irmã Eva — nome religioso de Kamila Cardoso —, ela começou a ganhar destaque após um vídeo em que aparece vendendo terços em um bar de Goiânia.

A  Congregação Sancta Dei Genitrix é liderada pelo padre ortodoxo José Ribamar R. Dias, famoso por ser ativo nas redes sociais, onde tem mais de 350 mil seguidores.

Ainda assim, ela manteve vínculos afetivos com a cidade mineira ao longo da adolescência, quando visitava familiares e frequentava locais como o Parque Mocambo, a Pracinha da Lagoa e o Clube Caiçaras.

Em entrevista ao g1, Kamila afirmou que sempre teve convicção de sua vocação e que a vida religiosa exige um sacrifício diário, vivido como expressão de amor e compromisso com Jesus.

