Tai Chi Chuan: tradição chinesa combate o estresse e fortalece o corpo

Originário da China antiga, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial que combina movimentos lentos, respiração controlada e concentração mental. Mais do que um exercício, é uma filosofia de vida que valoriza a harmonia interior e o controle das energias vitais.Por Flipar
Esta arte tem raízes marciais, mas foca na saúde e bem-estar, fundamentada em princípios filosóficos taoístas como o equilíbrio entre Yin e Yang.
Caracteriza-se por movimentos lentos e circulares, que visam a harmonia entre corpo e mente, assim como inclui técnicas de respiração profunda, que ajudam a acalmar e focar a mente.
Promove o fortalecimento das pernas, melhora a postura, a flexibilidade e o equilíbrio. Além disso, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para a saúde cognitiva.
Ao harmonizar corpo e mente e reduzir a ansiedade, a prática regular contribui para um sono mais tranquilo e totalmente reparador.
Estudos demonstram que o Tai Chi melhora a função cognitiva, como a concentração e a memória, assim como pode auxiliar no tratamento de idosos com comprometimento cognitivo leve e retardar um declínio neste sentido.
Uma influência inicial pode ser um sistema de movimentos baseado na observação de cinco animais: tigre, cervo, urso, macaco e a garça.
A história do Tai Chi Chuan é, de fato, uma fascinante mistura de lendas e registros históricos. A origem desta arte marcial envolve mitos taoístas, mas seu desenvolvimento histórico é rastreado por meio de linhagens de famílias e mestres.
O primeiro, geralmente, é encarado como uma metáfora para indicar o desenvolvimento dos princípios através da figura do taoísta imortal Chang San Feng.
O historicamente comprovado é ligado ao nome de Chen Wangting, um comandante da milícia local do distrito de Wen, na região central da China, no século XVII.
Ao longo da vida, Chen Wangting aprendeu várias técnicas e estilos marciais e sofreu diversas influências de outras técnicas corporais comuns na China como duna e daoyin.
A lendária luta entre a garça e a serpente é uma história filosófica fundamental para a origem do Tai Chi Chuan, pois inspirou os princípios que tornaram essa atividade como arte marcial interna, focada na suavidade e no equilíbrio.
A versão mais comum da lenda atribui a observação do combate ao sábio taoísta Zhang Sanfeng, que teria vivido no século XII ou XIII. Enquanto meditava na montanha Wudang, ele teria testemunhado a luta entre uma garça elegante e uma serpente ágil.
Existem, ainda, indicações de que, durante a Dinastia Tang, de 618-906 d.C., um eremita chamado Xu Xuan Ping desenvolveu uma arte chamada “os trinta e sete estilos do taiji”, também chamada de chang chuan ou chang kiang.
Na mesma época, um monge taoísta chamado Li Dao Zi praticava uma arte denominada “punho longo primordial”, semelhante aos trinta e sete estilos do taiji.
Yang Chengfu foi um dos professores mais conhecidos de Tai Chi Chuan Yang. Ele ajudou a desenvolver a arte em sua forma moderna, enquanto seus alunos fundaram suas próprias escolas de artes marciais de sucesso.
Chengfu é o autor oficial de dois livros sobre o estilo, “Métodos de Aplicação do Tai Chi”, divulgado em 1931, e “Essência e Aplicações do Tai Chi”, divulgado em 1934.
Os estilos tradicionais de Tai Chi Chuan são: Chen, Yang, Wu (Hao), Wu e Sun O primeiro é o mais antigo, caracterizado por uma combinação de movimentos lentos e rápidos, com explosões de força.
O estilo Yang é o mais popular e praticado, sendo reconhecido por seus movimentos suaves, amplos e contínuos. Ele, então, é ideal para melhorar o equilíbrio, a postura, a força interna e a calma mental.
O estilo Wu-Hao, por sua vez, é mais compacto e vertical, que se concentra em movimentos mais curtos e precisos.
O estilo Wu foi desenvolvido por Wu Quanyou e seu filho Wu Jianquan, sendo conhecido por seus movimentos mais lentos e alongados do que o estilo Yang.
O Sun é caracterizado por movimentos suaves e fluidos, mas com ênfase em um ritmo mais rápido em algumas seções. É conhecido pela sua saúde e benefícios para o bem-estar.
Sun Lutang foi o criador do Tai Chi Chuan estilo Sun, que combina a arte marcial com o Xingyiquan e o Baguazhang. É conhecido por seus movimentos pequenos e circulares, posturas altas e passos sutis, sendo o quarto em popularidade.