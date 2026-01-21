Os incomodados estão se mudando: Famosos que saíram dos Estados Unidos por causa de Donald Trump

Nos últimos meses, vem aumentando o número de celebridades que têm se manifestado contra as políticas do governo Donald Trump nos Estados Unidos.Por Flipar
Algumas dessas personalidades, insatisfeitas com o cenário político atual, foram além das críticas e decidiram se mudar para outro país.
Em meio às controvérsias da administração Trump, veja quem são os famosos que saíram de mala e cuia dos Estados Unidos!
Ellen DeGeneres e Portia de Rossi – A apresentadora revelou que ela e sua esposa decidiram deixar os Estados Unidos e se mudar definitivamente para o Reino Unido após a reeleição de Donald Trump.
Em um evento na Inglaterra, Ellen comentou ainda que as duas consideram se casar novamente no Reino Unido, diante das tentativas da Igreja Batista nos EUA de reverter e até anular o casamento gay.
Rosie O’Donnell – Atriz e comediante muito famosa na TV americana, O’Donnell já era conhecida por suas críticas a Trump. Em março de 2025, ela anunciou que havia deixado o país e se mudado para a Irlanda, onde tenta conseguir cidadania junto da sua filha.
“Quando soubermos que todos os cidadãos têm direitos iguais garantidos na América, aí sim vamos considerar voltar”, declarou.
James Cameron – O cineasta, conhecido por dirigir filmes como “Titanic” e “Avatar”, declarou que não pretende retornar a morar nos Estados Unidos, citando as políticas de Donald Trump como um dos motivos.
Natural do Canadá, Cameron vive há 14 anos na Nova Zelândia e já iniciou o processo de cidadania no país. “Vejo um afastamento de tudo o que é decente”, disse ele em uma entrevista dada em fevereiro de 2025.
“A América não representa nada se não representar aquilo pelo que sempre se destacou historicamente. Ela vira uma ideia vazia, e acho que estão esvaziando isso o mais rápido possível em benefício próprio”, acrescentou o diretor.
Eva Longoria – A atriz se referiu aos Estados Unidos como um país “distópico” ao justificar sua saída do país. Ela passou a dividir sua vida entre México e Espanha.
Embora tenha inicialmente justificado a mudança por motivos profissionais, Longoria admitiu à revista “Marie Claire” que a reeleição de Donald Trump foi um fator decisivo para sua decisão.
Sophie Turner – Embora seja britânica de nascença, a atriz, conhecida por viver Sansa em “Game of Thrones”, viveu nos Estados Unidos entre 2019 e 2024. Porém, após o fim de seu casamento com o cantor Joe Jonas, ela voltou ao Reino Unido.
Em entrevistas Ã s revistas Harperâ??s Bazaar e Vogue, ela relatou que fatores como a violÃªncia armada e a perda de direitos das mulheres pesaram em sua decisÃ£o.
Ao citar o massacre escolar de Uvalde, em 2022, Turner afirmou que “não conseguia imaginar ser mãe de uma daquelas crianças” sabendo que o país “prefere garantir o direito às armas em vez de garantir o direito à vida.”
Richard Gere â?? O ator e sua famÃlia foram morar na Espanha em 2024, apÃ³s a reeleiÃ§Ã£o de Trump. Oficialmente, ele justificou que sua esposa Ã© espanhola e merecia estar prÃ³xima de sua cultura, famÃlia e amigos.
No entanto, o ator já expressou em entrevistas uma forte preocupação com os rumos dos Estados Unidos, afirmando que o país segue uma “direção muito sombria”.
Robin Wright – A atriz, conhecida pela série “House of Cards”, contou que tem vivido e trabalhado no Reino Unido, onde diz encontrar mais “tranquilidade” em comparação aos Estados Unidos.
Ela não citou diretamente Donald Trump, mas afirmou à revista Times que considera a América um “caos” em comparação com a “liberdade” que encontrou no Reino Unido.