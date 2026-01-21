Leci Brandão será enredo da Unidos de Bangu no carnaval de 2026

Leci Brandão, que ficou internada por cerca de um mês no Hospital Samaritano Paulista em 2025, será o enredo da Unidos de Bangu no carnaval de 2026 e afirmou que pretende participar do desfile na Marquês de Sapucaí, “se Deus quiser”.Por Flipar
Durante a internação, enfrentou um quadro delicado, no qual os rins quase precisaram de diálise, houve perda de peso e ocorreu um breve episódio de gagueira.
Ao ser informada da escolha como enredo, Leci Brandão se emocionou tanto pelo momento de recuperação quanto pelo título do desfile, “As Coisas que Mamãe Me Ensinou”, uma referência direta à sua mãe, dona Lecy, falecida em 2019, com quem mantinha forte ligação.
Em entrevista, afirmou que a arte é o principal fator de mobilização emocional em sua vida e destacou a relevância da homenagem da escola de samba da Zona Oeste do Rio, especialmente por ter ocorrido logo após sua saída do hospital.
Para o desfile de 2026, pretende estar acompanhada das sobrinhas, da mãe de santo e de amigos. Diferentemente do que fazia no passado, quando desfilava no chão, afirma que atualmente não possui condições físicas de percorrer o Sambódromo a pé.
Em janeiro de 2026, Leci Brandão retomou a rotina de shows, conciliando as apresentações com o mandato de deputada estadual em São Paulo. A agenda passou a contar com restrições, com espetáculos de no máximo uma hora, em razão do cansaço físico.
Leci Brandão da Silva nasceu em 12 de setembro de 1944, no Rio de Janeiro, e cresceu nos bairros de Senador Camará e Realengo. Neste último, chegou a morar na Escola Nicarágua, onde sua mãe trabalhou como servente.
A cantora entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a integrar a ala de compositores da “Estação Primeira de Mangueira”.
Em 1974, lançou “Leci Brandão”, álbum de estreia autointitulado, que reúne quatro canções de sua autoria, sendo uma delas composta em parceria com Darcy da Mangueira.
Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, lançou uma extensa discografia em LPs, CDs, DVDs e registros ao vivo, consolidando-se como uma das principais intérpretes do samba.
Entre seus principais sucessos estão “Zé do Caroço”, “Só Quero Te Namorar”, “Isso É Fundo de Quintal”, “Vai Ter Que Me Aturar”, “Negro Zumbi”, “Fogueira de uma Paixão”, “Perdoa”, “Anjos da Guarda”, “Deixa Pra Lá” e “Cidadã Brasileira”.
Além da música, Leci Brandão atuou como comentarista dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo pela TV Globo.
Além disso, participou da telenovela “Xica da Silva”, na qual interpretou a líder quilombola Severina.
No cinema, integrou os elencos de “Antônia”, “Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro” e “O Samba”.
Paralelamente à carreira artística, construiu uma trajetória política consistente. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em 2010, foi eleita deputada estadual por São Paulo no mesmo ano e reeleita em 2014, 2018 e 2022.
Assim, se tornou a primeira mulher negra a cumprir quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado.
Leci Brandão foi a primeira cantora brasileira de grande projeção a se assumir publicamente como mulher lésbica, ainda na década de 1970.
Ao longo da vida, recebeu diversas homenagens, incluindo o Prêmio da Música Brasileira e o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de São Carlos, em reconhecimento à sua contribuição cultural, social e política.