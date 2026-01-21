Ouro Branco: história de cidade mineira segue junto com a famosa Ouro Preto

Ouro Branco é uma cidade de Minas Gerais que carrega um pedaço importante da história do Brasil. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, ela fica muito próxima de Ouro Preto, um dos destinos mais conhecidos do ciclo do ouro. Com uma combinação de passado colonial, belezas naturais e desenvolvimento industrial, Ouro Branco merece atenção tanto dos viajantes interessados em história quanto daqueles que buscam contato com a natureza. As origens do município remontam ao final do Por Flipar