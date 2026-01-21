Ouro Branco: história de cidade mineira segue junto com a famosa Ouro Preto

Ouro Branco é uma cidade de Minas Gerais que carrega um pedaço importante da história do Brasil. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, ela fica muito próxima de Ouro Preto, um dos destinos mais conhecidos do ciclo do ouro. Com uma combinação de passado colonial, belezas naturais e desenvolvimento industrial, Ouro Branco merece atenção tanto dos viajantes interessados em história quanto daqueles que buscam contato com a natureza. As origens do município remontam ao final do Por Flipar
Antes da chegada dos colonizadores, a região era habitada por índios da tribo Carijós, os primeiros moradores conhecidos dessas terras. Um dos marcos iniciais da cidade aconteceu com a passagem da bandeira liderada por Borba Gato (foto), Miguel Garcia de Almeida Cunha e Manuel Garcia.
Após transpor as dificuldades do terreno, o grupo encontrou sinais de ouro nas encostas da Serra de Deus Livre, nome que a atual Serra de Ouro Branco tinha na época.
No entanto, a quantidade encontrada foi abaixo do esperado, o que acabou gerando um desentendimento entre Miguel e Manuel. A partir desse episódio, cada um seguiu caminhos diferentes. Manuel Garcia optou por seguir rumo ao Nordeste e acabou encontrando o ouro de coloração escura na região de Tripuí, dando origem ao nome Ouro Preto (foto).
Já Miguel Garcia permaneceu nas terras que hoje formam Ouro Branco. O ouro descoberto ali tinha uma coloração mais clara, resultado da presença de paládio.
Por conta dessa diferença de tonalidade, a região ficou conhecida como Ouro Branco, numa referência direta ao contraste com o ouro escuro de Tripuí.
Apesar de ter sido uma das primeiras freguesias de Minas Gerais, elevada à condição oficial em 1724 por um alvará da Rainha Maria I, Ouro Branco nunca teve a mesma expressão econômica que Ouro Preto no que diz respeito à quantidade de ouro extraído.
As jazidas locais apresentavam menor qualidade. Mesmo assim, a cidade manteve uma importância regional, servindo como ponto estratégico no Caminho Novo, rota do transporte do ouro até o Rio de Janeiro.
Com o passar dos séculos, Ouro Branco passou por transformações. Hoje, o município é conhecido também por sua relevância industrial. Uma das principais atividades econômicas da cidade é a siderurgia.
A presença da Gerdau Açominas, uma das maiores siderúrgicas do país, faz com que Ouro Branco se destaque no cenário industrial de Minas Gerais, gerando empregos e movimentando a economia local.
Além do setor industrial, Ouro Branco também chama a atenção pela beleza de sua paisagem natural. A Serra de Ouro Branco, tombada em 1978 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), é um dos principais cartões-postais da cidade.
Quem sobe até o Mirante da Serra encontra uma vista ampla da região, com belos vales e montanhas. O local é bastante procurado, principalmente ao entardecer, quando o pôr do sol colore o céu e transforma o cenário.
Outro destaque é o Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, um espaço de conservação que abriga vegetação típica de campos rupestres e uma fauna variada.
Suas trilhas são utilizadas tanto por moradores quanto por visitantes que buscam um passeio em meio à natureza, com direito a formações rochosas e espécies de plantas que só ocorrem nesse tipo de ambiente.
A cidade também preserva suas tradições culturais. A Festa de Santo Antônio, padroeiro de Ouro Branco, é uma das celebrações mais importantes do calendário local.
Outro evento que merece menção é o Congado, manifestação de raízes afro-brasileiras que envolve música, dança e religiosidade. Essas festas ajudam a manter viva a identidade cultural da cidade e reforçam o senso de comunidade entre os moradores.
A proximidade com Ouro Preto facilita o acesso de turistas que desejam conhecer mais de uma cidade histórica numa mesma viagem. Muitas pessoas que visitam Ouro Preto acabam estendendo o passeio até Ouro Branco. E o Congado diverte o público.
Ouro Branco, mesmo sem a fama de sua vizinha mais ilustre, tem um papel importante na formação histórica da região e segue cultivando suas raízes, sem abrir mão do desenvolvimento que veio com os tempos modernos.
Quem passa por lá encontra uma cidade que sabe valorizar o passado, respeitar o presente e olhar para o futuro com os pés fincados no chão mineiro.