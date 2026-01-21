Entretenimento

Sucesso que ultrapassa fronteiras: novelas mais vendidas para o exterior

As novelas ocupam um lugar especial na cultura brasileira, não apenas como entretenimento, mas como expressão artística e social.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Com tramas envolventes, direÃ§Ã£o cuidadosa e atuaÃ§Ãµes marcantes, o Brasil conquistou reconhecimento internacional, exportando histÃ³rias para todos os continentes e firmando-se como referÃªncia mundial em teledramaturgia.

Imagem Freepik

Segundo levantamento do portal AdoroCinema, algumas produções da Globo atingiram números impressionantes de vendas ao exterior, tornando-se recordistas de exibição. Confira o ranking e saiba mais sobre cada título.

Hans Donner e Roberto Shimose - Wikimédia Commons

1º – Avenida Brasil (2012) – Dirigida por Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarim; estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves.

Divulgação

Conta a história de Nina, que retorna para se vingar da madrasta Carminha, unindo drama e suspense em uma trama cheia de reviravoltas, vendida para 148 países.

Reprodução de cena

2º – Totalmente Demais (2015) – Sob direção de Luiz Henrique Rios; com Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas.

Rede Globo wikimedia commons

Eliza, uma jovem simples, vê sua vida mudar ao participar de um concurso de beleza, encontrando novos caminhos e amores. O sucesso levou a novela a 135 países.

Rede Globo wikimedia commons

3Âº â?? A Vida da Gente (2011) â?? Dirigida por Jayme Monjardim; com Fernanda Vasconcellos e Marjorie Estiano.

Rede Globo wikimedia commons

O drama das irmãs Ana e Manuela envolve amor, conflitos familiares e segredos, conquistando público em 132 países.

Rede Globo wikimedia commons

4º – Caminho das Índias (2009) – Direção de Marcos Schechtman; com Juliana Paes e Rodrigo Lombardi.

Rede Globo wikimedia commons

Uma histÃ³ria de amor marcada pelo choque cultural entre Brasil e Ãndia, que encantou espectadores em 116 paÃ­ses e rendeu prÃªmios importantes.

ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo

5º – O Clone (2001) – Dirigida por Jayme Monjardim e Marcos Schechtman; estrelada por Murilo Benício e Giovanna Antonelli.

Rede Globo wikimedia commons

O romance proibido de Lucas e Jade, com pano de fundo na cultura islâmica e na polêmica da clonagem, chegou a mais de 107 países.

Divulgação

5º – Da Cor do Pecado (2004) – Direção de Denise Saraceni; com Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini.

Rede Globo/Wikimedia Commons

Mistura de comédia, romance e drama familiar, marcada por personagens carismáticos e uma vilã inesquecível, vendida também para mais de 107 países.

Rede Globo wikimedia commons

6º – Escrava Isaura (1976–77) – Sob direção de Herval Rossano e Milton Gonçalves; com Lucélia Santos e Rubens de Falco.

Rede Globo wikimedia commons

Drama histórico sobre a luta de uma escrava por liberdade, que ultrapassou fronteiras e foi exibido em cerca de 104 países, tornando-se um ícone global.

Reprodução de cena

Veja Mais