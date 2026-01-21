Airbnb aponta Ilhabela como um dos lugares mais românticos do mundo

Uma pesquisa realizada pelo Airbnb revelou os “10 lugares mais românticos do mundo”, de acordo com avaliações dos usuários da plataforma. A lista inclui destinos com praias, lugares históricos, regiões de montanha e mais. A pesquisa levou como base os últimos 10 anos.Por Flipar
Para chegar no resultado, o aplicativo se baseou na quantidade de vezes que a palavra “romântico” foi citada para descrever as estadias. Confira a lista!
Ilhabela, São Paulo (Brasil): Sim, tem lugar brasileiro na lista! Conhecido por suas praias deslumbrantes, cachoeiras e natureza preservada, o arquipélago é composto por uma ilha principal e várias ilhotas.
Ilhabela também é famosa por atividades como trilhas, mergulho, vela e ecoturismo, atraindo tanto turistas em busca de aventura quanto relaxamento.
Cotswolds, Gloucestershire (Inglaterra): Os Cotswolds são uma região rural no sudoeste da Inglaterra, conhecida por suas colinas verdejantes, vilarejos pitorescos e arquitetura em pedra calcária.
Designada como uma “Área de Beleza Natural Excepcional” (AONB), é famosa por seus jardins floridos, igrejas antigas e casas de campo charmosas. É ou não é um destino romântico perfeito?
Riomaggiore, Ligúria (Itália): Esta é uma encantadora vila localizada na região da Ligúria, Itália, e faz parte do famoso conjunto de aldeias conhecido como Cinque Terre.
Conhecida por suas casas coloridas empilhadas nas encostas rochosas, a vila oferece vistas deslumbrantes do Mar da Ligúria. É famoso por ser um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol.
Sedona, Arizona (Estados Unidos): Rodeada pela Floresta Nacional de Coconino, a cidade é um paraíso para amantes de trilhas, escaladas e passeios ao ar livre, com rotas populares como Cathedral Rock e Devil’s Bridge.
Além disso, Sedona é um dos melhores locais dos EUA para observação do céu noturno. O pôr do sol iluminando as rochas avermelhadas é um espetáculo imperdível para os visitantes românticos.
Terras Altas (The Highlands), Escócia: Essa é uma região conhecida por suas paisagens montanhosas, lagos profundos (como o famoso Loch Ness) e vastas extensões de natureza intocada.
Dominadas por montanhas como o Ben Nevis, o pico mais alto do Reino Unido, as Terras Altas oferecem cenários de tirar o fôlego. Isso sem falar nos vilarejos charmosos, que são um espetáculo à parte!
Puerto Vallarta, Jalisco (México): Esta charmosa cidade litorânea localizada na costa do Pacífico mexicano é famosa por suas praias de águas cristalinas e montanhas verdes ao fundo.
Puerto Vallarta também é um ótimo destino para ecoturismo, com atividades como observação de baleias, passeios de barco e trilhas na Sierra Madre. A gastronomia local, com frutos do mar frescos, é outro grande atrativo.
Gatlinburg, Tennessee (Estados Unidos): Gatlinburg é uma charmosa cidade cercada pelas majestosas montanhas dos Apalaches e serve como portal de entrada para o Parque Nacional das Great Smoky Mountains.
A cidade tem uma atmosfera acolhedora, com lojas de artesanato local, destilarias de moonshine, estação de esqui e a SkyBridge, a maior ponte suspensa para pedestres da América do Norte.
Shoalhaven, Nova Gales do Sul (Austrália): A região é conhecida por suas praias intocadas, falésias impressionantes e praias como Hyams Beach, considerada uma das mais brancas do mundo.
A região também é rica em trilhas, cachoeiras e vinícolas, além da Baía de Jervis, um paraíso para mergulho e observação de golfinhos.
Austin, Texas (Estados Unidos): A cidade é famosa por ser o “berço do rock’n’roll” moderno e por eventos como o South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia do mundo.
Ensenada, Baixa Califórnia (México): Conhecida por sua beleza costeira e clima ameno, Ensenada é uma cidade portuária famosa pela produção de vinhos.
A cidade também é lar da La Bufadora, um dos maiores gêiseres marinhos do mundo (foto), além de possuir uma atmosfera acolhedora, perfeita para casais em busca de relaxamento.