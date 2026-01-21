Airbnb aponta Ilhabela como um dos lugares mais românticos do mundo

Uma pesquisa realizada pelo Airbnb revelou os “10 lugares mais românticos do mundo”, de acordo com avaliações dos usuários da plataforma. A lista inclui destinos com praias, lugares históricos, regiões de montanha e mais. A pesquisa levou como base os últimos 10 anos.

Por Flipar