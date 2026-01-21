Galeria

Airbnb aponta Ilhabela como um dos lugares mais românticos do mundo

Uma pesquisa realizada pelo Airbnb revelou os “10 lugares mais românticos do mundo”, de acordo com avaliações dos usuários da plataforma. A lista inclui destinos com praias, lugares históricos, regiões de montanha e mais. A pesquisa levou como base os últimos 10 anos.

Por Flipar
Peggy por Pixabay

Para chegar no resultado, o aplicativo se baseou na quantidade de vezes que a palavra “romântico” foi citada para descrever as estadias. Confira a lista!

Mircea Iancu/Pixabay

Ilhabela, São Paulo (Brasil): Sim, tem lugar brasileiro na lista! Conhecido por suas praias deslumbrantes, cachoeiras e natureza preservada, o arquipélago é composto por uma ilha principal e várias ilhotas.

wikimedia commons João D'Andretta

Ilhabela também é famosa por atividades como trilhas, mergulho, vela e ecoturismo, atraindo tanto turistas em busca de aventura quanto relaxamento.

Wikimedia Commons/Jurema Oliveira

Cotswolds, Gloucestershire (Inglaterra): Os Cotswolds são uma região rural no sudoeste da Inglaterra, conhecida por suas colinas verdejantes, vilarejos pitorescos e arquitetura em pedra calcária.

wikimedia commons/Saffron Blaze

Designada como uma “Área de Beleza Natural Excepcional” (AONB), é famosa por seus jardins floridos, igrejas antigas e casas de campo charmosas. É ou não é um destino romântico perfeito?

Matthew Hulland/Pixabay

Riomaggiore, Ligúria (Itália): Esta é uma encantadora vila localizada na região da Ligúria, Itália, e faz parte do famoso conjunto de aldeias conhecido como Cinque Terre.

Imagem de Gianni Crestani por Pixabay

Conhecida por suas casas coloridas empilhadas nas encostas rochosas, a vila oferece vistas deslumbrantes do Mar da Ligúria. É famoso por ser um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol.

Flickr Simon McHale

Sedona, Arizona (Estados Unidos): Rodeada pela Floresta Nacional de Coconino, a cidade é um paraíso para amantes de trilhas, escaladas e passeios ao ar livre, com rotas populares como Cathedral Rock e Devil’s Bridge.

Guy Pendlebury por Pixabay

Além disso, Sedona é um dos melhores locais dos EUA para observação do céu noturno. O pôr do sol iluminando as rochas avermelhadas é um espetáculo imperdível para os visitantes românticos.

Tom Gainor/Unsplash

Terras Altas (The Highlands), Escócia: Essa é uma região conhecida por suas paisagens montanhosas, lagos profundos (como o famoso Loch Ness) e vastas extensões de natureza intocada.

Murilo Gomes/Unsplash

Dominadas por montanhas como o Ben Nevis, o pico mais alto do Reino Unido, as Terras Altas oferecem cenários de tirar o fôlego. Isso sem falar nos vilarejos charmosos, que são um espetáculo à parte!

Claudia de Wet/Unsplash

Puerto Vallarta, Jalisco (México): Esta charmosa cidade litorânea localizada na costa do Pacífico mexicano é famosa por suas praias de águas cristalinas e montanhas verdes ao fundo.

Atilin/Wikimédia Commons

Puerto Vallarta também é um ótimo destino para ecoturismo, com atividades como observação de baleias, passeios de barco e trilhas na Sierra Madre. A gastronomia local, com frutos do mar frescos, é outro grande atrativo.

Taylor Beach/Unsplash

Gatlinburg, Tennessee (Estados Unidos): Gatlinburg é uma charmosa cidade cercada pelas majestosas montanhas dos Apalaches e serve como portal de entrada para o Parque Nacional das Great Smoky Mountains.

Fernando González/Pixabay

A cidade tem uma atmosfera acolhedora, com lojas de artesanato local, destilarias de moonshine, estação de esqui e a SkyBridge, a maior ponte suspensa para pedestres da América do Norte.

Amy Baugess/Unsplash

Shoalhaven, Nova Gales do Sul (Austrália): A região é conhecida por suas praias intocadas, falésias impressionantes e praias como Hyams Beach, considerada uma das mais brancas do mundo.

albinfo/Wikimedia Commons

A região também é rica em trilhas, cachoeiras e vinícolas, além da Baía de Jervis, um paraíso para mergulho e observação de golfinhos.

wikimedia commons/Charliekay

Austin, Texas (Estados Unidos): A cidade é famosa por ser o “berço do rock’n’roll” moderno e por eventos como o South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia do mundo.

Imagem Pixabay

Ensenada, Baixa Califórnia (México): Conhecida por sua beleza costeira e clima ameno, Ensenada é uma cidade portuária famosa pela produção de vinhos.

Yitzhak Rodriguez/Unsplash

A cidade também é lar da La Bufadora, um dos maiores gêiseres marinhos do mundo (foto), além de possuir uma atmosfera acolhedora, perfeita para casais em busca de relaxamento.

wikimedia commons/Alex Tapia

