Rita Guedes: carreira na TV, período nos Estados Unidos e retorno ao Brasil

A atriz Rita Guedes, um dos nomes mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, completou 54 anos em janeiro de 2026 e construiu uma carreira marcada por fases bem distintas.Por Flipar
Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, ela nasceu em 2 de janeiro de 1972 e iniciou a trajetória artística ainda jovem.
A estreia na televisão ocorreu em 1992, na novela “Despedida de Solteiro”, exibida pela TV Globo, na qual interpretou Bianca Salgado Souza Bastos, personagem inserida em uma trama centrada nas relações familiares após o retorno de uma filha dada como desaparecida.
No ano seguinte, participou de “Olho no Olho”, no papel de Pink. Na novela, ela era uma das filhas de Popo?.
Ao longo das décadas de 1990 e 2000, Rita Guedes integrou elencos de diversas novelas e séries, como “Você Decide”, “Irmão Coragem”, “Quem é Você”, “Malhação”, “Uga Uga”, “Desejo de Mulher”, “Alma Gêmea”, “Carga Pesada” e “Eterna Magia”, entre outras.
Em “Malhação”, esteve presente em diferentes temporadas com personagens diferentes.
Em meados da década de 2010, a atriz decidiu se afastar das novelas e se mudar para os Estados Unidos.
Para viabilizar a mudança, chegou, inclusive, a vender um imóvel no Rio de Janeiro.
O período no exterior, inicialmente pensado como temporário, acabou se estendendo por cerca de dez anos.
A experiência fora do país teve como objetivo ampliar a formação profissional, com dedicação aos estudos de atuação, ao aprimoramento do idioma inglês e ao envolvimento com projetos ligados a roteiro e direção.
Ela estudou por mais de três anos no Hollywood Actor’s Showcase, em Los Angeles, sob orientação da coach Bobbie Shaw Chance. Durante esse período, integrou o grupo fixo de apresentações semanais do projeto, após convite da própria coach.
As atividades envolviam a preparação imediata de cenas escolhidas no dia, com parceiros diferentes a cada semana e pouco tempo para ensaio antes das apresentações. Rita manteve vínculos pontuais com produções brasileiras, retornando apenas para participações específicas.
De volta ao Brasil, enfrentou um episódio marcante em 2019, quando sofreu um grave acidente de carro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após ser atingida por uma van em alta velocidade. O acidente exigiu um período de recuperação e fisioterapia e, segundo a atriz, influenciou sua forma de encarar a vida e o trabalho.
Na retomada profissional, integrou o elenco da série “Arcanjo Renegado”, produzida e exibida pelo Globoplay, como Manuela. A produção acompanha a trajetória de Mikhael, vivido por Marcello Melo Jr., um sargento do BOPE que passa a agir à margem da corporação ao buscar vingança pela morte de um colega, entrando em conflito com setores da elite política e do crime organizado.
Em 2024, participou da novela “Volta por Cima”, exibida pela TV Globo, no papel de Ivone da Cruz. A trama acompanha Madá, personagem de Jéssica Ellen, uma jovem que precisa assumir a responsabilidade pela família após a morte do pai, Lindomar, e lidar com reviravoltas que envolvem um bilhete de loteria premiado e o antagonista Osmar.
No cinema, Rita Guedes atuou em produÃ§Ãµes como â??Tudo o Que VocÃª Sempre Quis Saber Sobre o Amorâ?, â??O Maiorâ?, â??SeparaÃ§Ãµesâ?, â??O Farol de Santo Agostinhoâ?, â??Qualquer Gato Vira-Lataâ?, â??Mar Inquietoâ? e â??Qualquer Gato Vira-Lata 2â?, entre outros trabalhos.
No teatro, participou de montagens como “O Circo de Bonecos”, “Menestrel da Alegria da Arca de Noé”, “Pinóquio”, “A Farsa do Advogado Pathelin”, “Meu Reino Por Um Cavalo”, “A Pedra Mágica”, “Flash”, “Sauna”, “Entre Amigas” e “DNA – Nossa Comédia”.
Sobre a vida pessoal, Rita Guedes afirmou em entrevistas recentes que sempre lidou de forma crítica com a pressão social relacionada ao casamento e à maternidade. Segundo a atriz, suas escolhas estiveram concentradas no desenvolvimento profissional e pessoal, com foco na carreira e em decisões próprias, sem se pautar por expectativas externas.