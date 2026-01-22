Nativos de Madagascar e populares no cinema, lêmures podem desaparecer

Os lêmures estão na lista das espécies de animais sob ameaça de extinção no planeta. Por isso, quando um indivíduo nasce, é motivo de comemoração. É o que aconteceu com um filhote de lêmure-sifaka, recentemente, no zoológico Chester, em Cheshire, na Inglaterra.Por Flipar
A espécie é uma das mais raras entre os primatas. Por isso, na ocasião, o perfil do zoológico nas redes sociais celebrou: “Estes lêmures estão à beira da extinção, então é uma grande vitória para a conservação”.
De acordo com o zoológico, nos últimos 30 anos, cerca de 80% dos animais da espécie morreram por causa do desmatamento.
Desta maneira, os lêmures-sifaka foram classificados como criticamente ameaçados de extinção, em 2018, pela União Internacional para a Conservação da Natureza.
Os lÃªmures-sifaka sÃ£o naturais da Ilha de Madagascar, onde lutam diariamente pela sobrevivÃªncia.
E, sim, é por isso que no filme de animação “Madagascar”, o Rei Julien é um lêmure-sifaka. O desenho, produzido pela Dreamworks, é um sucesso de público, atraindo crianças e também adultos.
Outro lêmure-sifaka famoso é Jovian, protagonista na série de TV dos EUA e do Canadá chamada “Zoboomafoo”, exibida entre 1999 e 2001.
Os lêmures-sifaka também são chamados de “Sifaka-de-coquerel” e são primatas da família Indriidae (caracterizados pela ligação do nariz com a gengiva, o que limita as expressões faciais).
Descrita iniciamente em 1867 como uma subespécie do sifaka-de-verreaux, foi elevada à categoria de espécie em 2001.
O lêmure-sifaka mede em média de 42 a 50 cm e, se considerar a cauda, pode atingir entre 50 ou 60 cm. Pesa em média quatro quilos.
O corpo é predominantemente branco, com peito, braços e áreas interiores e exteriores das coxas na cor castanha. O rosto e o nariz são pretos com um tom esbranquiçado acima do nariz.
As orelhas têm ausência de pelo e são pequenas e pretas, enquanto que os olhos são amarelos.
O lêmure-sifaka vive em florestas secas cercadas de mangues, cerca de 300 metros acima do nível do mar, no noroeste de Madagascar.
Geralmente fitófagos (comem plantas), alimentam-se de folhas novas, cascas, flores e frutos na estação chuvosa e folhas e brotos maduros na estação seca.
A gestação de um lêmure-sifaka dura cerca de 160 dias e, aos seis meses, já são independentes, atingindo o tamanho máximo com um ano de vida.
Madagascar é um país insular no Oceano Índico, que ocupa a maior ilha do continente africano, situada ao largo da costa sudeste da África.
Independente da França desde 1960, Madagascar ocupa uma área de 587 mil km² com cerca de 29 milhões de habitantes. A fauna da região é tão especial – com espécies endêmicas que só existem ali – que a ilha tem cerca de 50 parques para visitação de turistas.
Da mesma forma, Madagascar tem uma flora peculiar que também chama atenção dos visitantes. Entre os destaques, os famosos baobás que são apontados em qualquer lista das árvores mais belas do planeta.
A ilha é um dos lugares onde o inglês Charles Darwin fez pesquisas para desenvolver a Teoria da Evolução. Segundo esse estudo, o homem evoluiu a partir da Seleção Natural, que determina a sobrevivência dos organismos capazes de adaptação às mudanças na Natureza.