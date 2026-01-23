Uso de caldeirões na Idade do Bronze surpreende os pesquisadores

Um artigo publicado recentemente na revista Scientific Reports descreve a descoberta acidental de embarcações antigas na Mongólia. O texto revela também o uso inusitado de caldeirões.Por Flipar
Espalhados pela estepe da Eurásia, os arqueólogos encontraram caldeirões de metal da Idade do Bronze durante escavações. Neles, há também indicações de uma forma de utilização sinistra de dois caldeirões.
Ao rasparem resíduos de massa do interior dos caldeirões, que têm aproximadamente 2.750 anos, arqueólogos descobriram que os recipientes já foram usados para coletar o sangue de ruminantes. Animais como ovelhas e cabras, assim como o leite de iaques selvagens.
Ainda nÃ£o hÃ¡ como descobrir o que eles fizeram com o sangue, mas provavelmente foi para fins alimentÃcios, como a produÃ§Ã£o de salsicha de sangue. Algo semelhante Ã s tÃ©cnicas de fabricaÃ§Ã£o de salsicha usadas na MongÃ³lia rural atualmente.
“Vários relatos históricos sobre os habitantes das estepes afirmam que eles bebiam sangue regularmente”, explica o Dr. Bryan Miller, da Universidade de Michigan, Estados Unidos, coautor do estudo.
A equipe de investigação liderada por Shevan Wilkin, da Universidade de Basileia, realizou também extensas análises de proteínas em dois caldeirões de metal que foram descobertos em 2019 por pastores no norte da Mongólia, juntamente com outros artefatos.
Com a escavação, eles encontraram também outros artefatos. Eles foram encaminhados à Academia Mongol de Ciências, para análise de especialistas. Eles usaram datação por radiocarbono e, em seguida, coletaram amostras do interior de ambos para realizar uma análise de proteína.
A análise proteômica revelou a presença de proteínas sanguíneas, bem como uma glicoproteína que é expressa no fígado. Essas proteínas foram então classificadas como originárias de ruminantes.
Os cientistas também rastrearam proteínas secundárias no caldeirão, como o leite de iaque. Não se sabe exatamente como eles foram explorados, porém respondem sobre o modo como o povo mongol da Idade do Bronze viveu.
“Isso mostra que os iaques foram domesticados e ordenhados na Mongólia muito antes do que se supunha anteriormente”, observa Wilkin.
O leite pode ter sido fermentado nos caldeirões para ser conservado em forma de iogurte, ou pode ter sido ingrediente na produção de enchidos.
Os autores concluíram que esses objetos de bronze podem ajudar na compreensão de civilizações antigas. Isso porque o metal tem propriedades antibacterianas que podem preservar materiais orgânicos por milênios.
De acordo com a dataÃ§Ã£o por radiocarbono, os caldeirÃµes datam do final da Idade do Bronze, ou seja, estavam em uso hÃ¡ cerca de 2.700 anos. Dessa forma, a salsicha de sangue geralmente Ã© elaborada atravÃ©s de sangue, gordura de porco e cebola e estÃ¡ presente na alimentaÃ§Ã£o da MongÃ³lia.
Um caldeirão é uma panela grande, usada para cozinhar grandes quantidades de comida sobre uma fogueira. Caldeira de grandes dimensões, com alça ou alças e de forma cilíndrica ou esferoide. Possui com fundo chato, usado, principalmente, para cozimento em água fervente.
A figura dos caldeirão estão muito presentes também na ficção e literatura, geralmente ligados à feiticeiras e bruxas. Como o da Bruxa do 71, que vive na imaginação de Chaves, Chiquinha e Kiko quando observam a personagem Dona Clotilde na série. Além do filma “Abracadabra”, de 1993.
Uma franquia que destaca o caldeirão em seus filmes é “Harry Potter”, com poções e muita magia do bruxo mais querido do cinema mundial.
O caldeirão está ligado ao elemento Água que denota uma influência psíquica e do inconsciente. O principal instrumento ritualístico utilizado pelos bruxos, ele simboliza desde a antiguidade o útero universal, ou seja, o útero da Grande Mãe, de onde tudo vem e para onde tudo retorna.