‘Afundador de navios’ se prepara para submergir navio que transportou Marilyn Monroe e Walt Disney

Os planos são de afundá-lo no Golfo do México, próximo à cidade de Destin, no condado de Okaloosa, na Florida.Por Flipar
O transatlântico já transportou ícones como Marilyn Monroe, Walt Disney, Salvador Dali e Bill Clinton.
Mullane é só um entre 12 especialistas em afundar navios nos Estados Unidos e atua com uma equipe de mais de 30 pessoas.
O navio que vai ser afundado precisa passar por uma limpeza minuciosa, retirada de equipamentos, eliminação de fluidos e raspagem de tintas tóxicas para evitar qualquer impacto ambiental.
A intenção é garantir o apelo turístico de mergulhadores que possam visitar o navio nas profundezas futuramente.
Segundo ele, a chegada do navio ao fundo — a 54 metros de profundidade — deve levar cerca de 45 minutos, após algumas horas de inundação gradual.
Mullane deve ser o último a deixar o navio, já que é ele quem irá opera as válvulas que permitirão a entrada de água.
O caso chama atenção também pela história da embarcação escolhida. Lançado em 1952, o SS United States foi um dos mais luxuosos e velozes transatlânticos já construídos nos Estados Unidos.
O feito garantiu ao SS United States a prestigiada “Blue Riband” (“Fita Azul”), honraria que seguirá com o navio até o fundo do mar.