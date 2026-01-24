Filho de Gugu estreia na TV em busca de trajetória própria

João Liberato, filho de Gugu Liberato, estreia no dia 25 de janeiro na Record como apresentador de um novo quadro do Domingo Espetacular. Aos 18 anos, ele comanda João Liberato em Construção, atração que acompanha seu aprendizado nos bastidores da emissora.Por Flipar
João afirma que o desejo de se sustentar e construir um caminho próprio foi decisivo. “Poder me sustentar e construir minha própria trajetória, sem viver apenas do que o meu pai construiu, sempre foi algo fundamental”, disse.
Ele destaca o respeito ao legado de Gugu e o amadurecimento precoce diante das responsabilidades. “Construir minha própria história é uma forma de honrar a dele”, disse à Record.
Gugu Liberato morreu em 21/11/2019 ao sofrer um acidente doméstico em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele fazia um reparo no ar-condicionado e caiu de uma altura de quatro metros. Tinha 60 anos.
Saiba agora como foi a trajetória de Gugu. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em São Paulo, no dia 10 de abril de 1959. Filho de imigrantes portugueses, na adolescência Gugu escrevia cartas para Silvio Santos sugerindo programas.
Foi então que o senhor Abravanel resolveu dar uma chance ao jovem Augusto, que começou na televisão aos quatorze anos. Ele passou a ocupar o cargo de assistente de produção do programa “Domingo no Parque”, apresentado pelo próprio Silvio.
O apresentador cursou um ano de Odontologia na Universidade de Marília, mas desistiu a pedido de Silvio Santos, formando-se em Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero. Ele tinha dois irmãos: a numeróloga Aparecida Liberato e Amandio Liberato.
Um de seus primeiros programas, em 1981, foi a Sessão Premiada paulista (a versão carioca era apresentada por Paulo Barboza). No ano seguinte, Silvio Santos pediu que Nelly Raymond, uma diretora argentina, criasse um programa para os sábados à noite.
Gugu virou correspondente internacional e repórter de diversos programas e telejornais ainda na TVS Rio, canal 11 da capital carioca. Também participou do programa Horóscopo com Zora Yonara e do Jornal da Manhã.
Começou a despontar no “Viva a Noite”, que no início era dividido em várias partes e apresentado também por nomes como Ademar Dutra, Mariette Detotto e Jair de Ogum. Depois, Gugu permaneceu sozinho no comando do programa.
Ao mesmo tempo que comandou o ‘Viva a Noite’, Gugu permaneceu por algum tempo dirigindo o “Domingo no Parque” e como editor do boletim “Semana do Presidente”, que era veiculado nos intervalos entre os quadros do Programa Silvio Santos.
Depois do sucesso do grupo Menudo, famoso pela música “Não Se Reprima”, que foi exaustivamente promovido pelo programa “Viva a Noite”, em 1984, lançou grupos musicais brasileiros do mesmo formato, como Dominó e Polegar.
Em agosto de 1987, Gugu assinou um contrato com a Rede Globo. Contudo, no sábado de Carnaval de 1988 Silvio Santos foi pessoalmente à sala do dono da emissora carioca, Roberto Marinho, pedir a liberação do apresentador para permanecer no SBT.
A partir disso, passou a comandar programas aos domingos em 1988, tendo no mesmo ano estreado Cidade Contra Cidade, Passa ou Repassa e TV Animal.
Nos anos seguintes, esteve à frente de Corrida Maluca, Adivinhe se Puder, Super Paradão, Sabadão Sertanejo, Big Domingo, Programa de Vídeos, Nações Unidas, Play Game, Domingugu, Paradão e Disco de Ouro.
Foi em janeiro de 1993 que o apresentador teve o seu grande sucesso: “Domingo Legal”, no qual ficou por 16 anos. O programa teve quadros que marcaram a TV como: Táxi do Gugu, Sentindo na Pele, Essa Nota Vale uma Nota, Duetos, Banheira do Gugu, Helicóptero do Gugu.
Ao longo dos anos 90, disputou a audiência com o “Domingão do Faustão”, da Globo. Assim, em uma iniciativa da Nestlé, em 2003, um crossover mostrou os apresentadores na tela das duas emissoras, interagindo.
Em 2009, o apresentador revelou que estava de mudança para a Record. O anúncio pegou seus fãs de surpresa, já que Liberato era visto como um sucessor natural de Silvio Santos dentro do SBT.
Gugu permaneceu com seu programa de auditório, na Record, entre 2009 e 2013 e, depois, de 2015 a 2017. O apresentador também esteve à frente do reality de casais “Power Couple Brasil” e também comandou o “Canta Comigo”, versão do britânico “All Together Now”.