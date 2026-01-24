O poder que envolve Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

A Igreja Católica celebra no dia 29 de setembro os Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Antes celebrados em datas separadas, passaram, após as reformas do Concílio Vaticano II de 1969, a ser celebrados juntos na data de sua memória litúrgica.Por Flipar
O título de arcanjo indica sua posição elevada na hierarquia celeste, sendo responsáveis por revelar a proximidade salvífica de Deus, mas, ao mesmo tempo, conservar a transcendência e o mistério de Deus.
Assim, na Bíblia, cada um possui uma missão específica e é lembrado de forma diferente: Miguel, o Adversário de Satanás, Gabriel, o Anunciador e Rafael, o Ajudante.
São Miguel é o Príncipe que luta contra o mal. Conhecido como protetor da fé e da Igreja, São Miguel é conhecido pelo poder da Intercessão e é venerado em todos os cantos do mundo. Seu nome significa “Quem é como Deus?”. Diversos santuários e catedrais lhe são dedicados.
Em todo o mundo, catedrais, santuários, mosteiros e capelas são dedicados ao Arcanjo Miguel. Seu nome vem da expressão hebraica Mi-ka-El, que significa “quem é como Deus?”. Pela devoção secular, é representado como o Anjo guerreiro, com a espada desembainhada.
Uma das histórias mais conhecidas ocorreu em 13 de outubro de 1884. Após celebrar a Missa na Capela Vaticana, o Papa Leão XIII ficou imóvel por cerca de dez minutos. Em seguida, ele se dirigiu ao seu escritório e, de imediato, redigiu uma oração ao Arcanjo Miguel.
Pouco depois, entregou o texto ao Secretário e ordenou que enviasse a todos os bispos do mundo para ser rezado ao final da Missa. O pontífice relatou, então, ter presenciado, naquele breve intervalo, uma visão de legiões de demônios tentando destruir a Igreja, até que a intervenção poderosa e decisiva de São Miguel a protegeu.
São Gabriel: o mensageiro de Deus – O Arcanjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus. No Evangelho de Lucas, diz que ele “foi enviado”, incumbido de explicar à Virgem, prometida de José, da casa de Davi, como se daria a encarnação de Deus.
Gabriel é mencionado diversas vezes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Reconhecido como mensageiro por excelência, é padroeiro das comunicações e também da Rádio Vaticano.
No Livro do profeta Daniel, Gabriel aparece para interpretar visões misteriosas e anunciar eventos futuros.. No Evangelho de Lucas, informa a Zacarias sobre o nascimento de seu filho João.
São Rafael: a medicina de Deus – A história do Arcanjo Rafael é narrada no Livro de Tobias, ambientada na época da revolta dos Macabeus. O livro conta sobre a viagem de Tobias para recuperar um crédito do pai, que havia se tornado indigente, acompanhado de um misterioso viajante.
Durante uma parada no rio Tigre, um grande peixe atacou Tobias. Assustado, ele foi encorajado pelo viajante, o Arcanjo Rafael disfarçado, a capturá-lo. Após seguir as instruções, Tobias retirou o coração, o fígado e a bílis do peixe, e as guardou no alforje.
Perto do destino final, Rafael orientou Tobias a se hospedar na casa de uns parentes, onde conheceu sua prima Sara, que a lei de Moisés lhe reservava como esposa. Sara já havia perdido sete noivos, todos mortos pelo demônio Asmodeus por ciúme da jovem.
Com a ajuda do coração e do fígado do peixe, colocados em um braseiro para produzir fumaça, o demônio foi derrotado, e, assim, Tobias se casou com Sara.
Após o casamento, Tobias voltou à casa do pai e quis recompensar o viajante. Rafael, então, revelou sua verdadeira identidade e explicou que, por causa das orações e da caridade da família, fora enviado por Deus para curá-los e guiá-los e disse: “Eu sou Rafael, um dos sete Anjos sempre prontos para entrar na presença da majestade do Senhor.”
Nesta mesma data, também são recordados diversos santos e beatos, entre eles Santo Eutíquio, mártir na Trácia; Santa Rípsimes e suas companheiras, na Armênia; São Fraterno, bispo de Auxerre; São Ciríaco, anacoreta na Palestina; São Ludovino, bispo de Tréveris; São Adelrico, eremita na Suíça; e São Maurício, abade.