Pelourinho: patrimônio brasileiro no Centro Histórico de Salvador

Popularmente conhecido como “Pelô”, o Pelourinho é conhecido por suas ruas de paralelepípedos, arquitetura colonial colorida e é um importante centro cultural e histórico.Por Flipar
Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Pelourinho fica no centro histórico de Salvador, Bahia. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do Brasil.
Durante o Carnaval, o Pelourinho é sempre um dos principais pontos de celebração da festa na cidade, atraindo muitos foliões.
É no Pelourinho, inclusive, que fica a Casa do Carnaval, um museu que conta a história do Carnaval de Salvador, um dos mais animados e folclóricos do Brasil.
No bairro, acontecem diversos blocos e eventos carnavalescos, como o Batatinha, o Olodum e o Cortejo Afro.
Além do Carnaval, o Pelourinho é palco de diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, dança e teatro.
A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses.
O bairro era o centro político, econômico e cultural da cidade, e abrigava os edifícios mais importantes, como o Palácio do Governo (foto) e a Igreja da Sé.
Originalmente, o Pelourinho era o nome dado a uma coluna de pedra onde os escravos ficavam presos para serem castigados.
O Pelourinho começou a se deteriorar no século 19, com o declínio da economia da Bahia. No século 20, o bairro estava em ruínas e era considerado um lugar perigoso.
No entanto, a partir da dÃ©cada de 1970, o governo brasileiro deu a largada para um processo de revitalizaÃ§Ã£o do local histÃ³rico.
Hoje em dia, as charmosas ruas de paralelepípedos do Pelourinho são repletas de lojas de artesanato, restaurantes e bares.
Com uma mistura de história, cultura e música, o bairro foi se tornando um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo.
É lá que ficam o Museu da Cidade, que conta a história de Salvador, e o Museu Afro-Brasileiro, que explora as origens da cultura afro-brasileira.
O bairro é um lugar vibrante e colorido, onde a música e a dança estão presentes em todos os cantos.
Entre outros pontos turísticos importantes do Pelourinho está a Igreja e Convento de São Francisco, um dos maiores e mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil.
Outro lugar importante é a Catedral Basílica de Salvador, uma das maiores e mais belas igrejas da Bahia.
Nas últimas décadas, houve esforços significativos para a restauração e revitalização do Pelourinho, visando a preservar seu patrimônio histórico e cultural, além de impulsionar o turismo.
O local costuma ser constantemente referenciado na cultura popular, como em músicas, filmes, livros, etc.
Na música, por exemplo, “Menino do Pelô”, da cantora Daniela Mercury, “Ladeira do Pelô”, da Banda Mel e “Protesto do Olodum”, do próprio Olodum, são algumas das mais lembradas.
Foi também no Pelourinho que foram gravadas diversas cenas do filme “Ó Paí, ó” (2007), protagonizado por Lázaro Ramos.
Vários clipes de artistas nacionais e internacionais também já foram gravados no Pelourinho, como “Me Gusta”, da Anitta, “The Obvious Child”, de Paul Simon, “Haiti”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil e “Apaixonadinha”, de Marília Mendonça e Léo Santana.
Isso sem falar no emblemático videoclipe da canção “They Don’t Care About Us”, do rei do pop, Michael Jackson.