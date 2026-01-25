Ariranha gigante volta a aparecer nas águas do Cone Sul após décadas de ausência

Após décadas desaparecida das águas da região do Cone Sul, a ariranha gigante voltou a ocupar seu lugar em alguns desses ambientes.Por Flipar
A presença confirmada desse grande mustelídeo revela um avanço importante para a biodiversidade sul-americana, já que sua atuação como predador ajuda a restabelecer o equilíbrio natural dos pântanos.
Esse retorno só se concretizou graças ao trabalho coordenado por diversas instituições, sob liderança da Rewilding Argentina.
Desde 2017, a organização de conservação sem fins lucrativos conduz um amplo esforço de resgate e reintrodução da espécie no país.
O projeto precisou de uma logística complexa, acordos internacionais e manuseio especializado para reintroduzir a espécie.
A primeira família foi solta no Parque Nacional Iberá, local que se estabeleceu como um modelo global de restauração de fauna na América do Sul.
O processo de reintrodução exigiu planejamento cuidadoso, incluindo a seleção de casais para reprodução e adaptações comportamentais antes da libertação.
Para que tudo funcionasse, foi necessária a construção de estruturas de quarentena específicas, além de um monitoramento contínuo após a soltura.
Também houve treinamento para que os animais voltassem a identificar e capturar presas nativas.
Além disso, o aumento nos avistamentos está incentivando a criação de novos percursos para guias locais, ampliando o retorno econômico gerado pelo ecoturismo.
A ariranha, também conhecida como lontra-gigante, é o maior mustelídeo das Américas e uma das maiores espécies de lontra do mundo, podendo alcançar até 1,8 metro de comprimento.
Sua distribuição geográfica abrange biomas do Brasil (Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica), o leste dos Andes até o norte da Argentina.
Elas vivem em ambientes de água doce, como rios e lagos de pouca correnteza, que muitas vezes inundam sazonalmente.
É um animal extremamente comunicativo: emite uma grande variedade de sons para alertar sobre perigos, coordenar atividades e reforçar laços sociais.
Como predador de topo na cadeia alimentar, sua dieta é carnívora, baseada principalmente em peixes, mas também pode incluir crustáceos e moluscos.
Ocasionalmente, pode incluir pequenos vertebrados, como mamíferos, ovos, aves aquáticas, e até mesmo presas maiores como tartarugas, cobras e jacarés.
A espécie é territorial e marca as margens dos rios com secreções odoríferas, deixando claro aos rivais os limites de seu espaço.
