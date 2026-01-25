Galeria

Belas, clássicas e românticas: pontes sobre o Sena são espetáculo à parte em Paris

Existem 163 pontes ao longo do rio Sena, que percorre 777 quilômetros, desde a Borgonha até o Canal da Mancha, passando por 37 cidades. Em Paris, existem 37 pontes (o número coincide mesmo). Veja quais são as principais.

Por Flipar
Flickr Francisco Aragão

Historicamente, as pontes do Sena, como a Pont Neuf, simbolizam o crescimento urbano e arquitetônico de Paris, sendo marcos de grandes momentos históricos desde a Idade Média.

Domínio Público/Wikimédia Common

Culturalmente, as pontes inspiram artistas e escritores, além de serem cenários icônicos de filmes, músicas e pinturas, simbolizando a beleza romântica de Paris.

- Domínio Público/Wikimédia Common

Pont Neuf – A Pont Neuf, a mais antiga de Paris, foi inaugurada em 1607 durante o reinado de Henrique IV. Ela é famosa por suas 12 arcadas e é construída em pedra, conectando a margem direita e a margem esquerda do Sena. É um ícone da arquitetura do período renascentista e um dos marcos mais reconhecidos de Paris.

Rmrfstar/Wikimédia Common

Pont Alexandre III – Inaugurada em 1900 para a Exposição Universal, a Pont Alexandre III é uma das pontes mais ornamentadas de Paris, construída com ferro e pedra. Suas estatuas, lampiões dourados e arcos exuberantes representam a amizade entre a França e a Rússia. É um símbolo de luxo e elegância, ligando o Grand Palais e o Petit Palais à Champs-Élysées.

Dimitri Destugues/Wikimédia Common

Pont des Arts – A Pont des Arts, construída em 1804, conecta o Louvre à Ilha de la Cité, famosa por seu design simples de ferro e madeira. Durante décadas, foi um local popular para os casais deixarem “cadeados do amor” em suas grades, até a remoção dessas correntes. Ela representa a arte e a cultura, sendo um ponto de encontro para artistas e turistas.

Flickr Igor Sorokin

Pont de Bir-Hakeim – Inaugurada em 1906, a Pont de Bir-Hakeim é uma ponte de ferro e pedra que conecta o 15º e 16º arrondissements de Paris. Ela é famosa por seu design com arcos duplos, sustentando tanto a linha de metrô quanto a rodovia. A ponte tem grande importância visual, aparecendo em filmes como Inception e O Perfume.

Divulgação e Flickr B.Deschamps

Pont de la Concorde – A Pont de la Concorde foi inaugurada em 1791 e liga a Praça da Concórdia ao Palais Bourbon. Com 330 metros de comprimento, é uma ponte imponente feita de pedra e caracteriza-se por suas elegantes colunas coríntias. Historicamente, a praça foi o local de muitas execuções durante a Revolução Francesa.

Imagem de Stefaan Van der Biest por Pixabay

Pont Saint-Michel – Construída entre 1857 e 1859, a Pont Saint-Michel é uma das pontes mais movimentadas de Paris, ligando a Ilha de la Cité à margem direita. Feita de ferro e pedra, a ponte é famosa por seu arrojado design e por ser um importante ponto de acesso ao Quartier Latin. Sua importância também se reflete em sua proximidade ao famoso Hôtel de Ville (Prefeitura de Paris).

- Julie Anne Workman/Wikimédia Common

Pont de l’Alma – Inaugurada em 1856, a Pont de l’Alma conecta a margem direita do Sena à área onde se encontra o Musée du Quai Branly. Esta ponte de ferro e pedra é célebre pela escultura da Flame of Liberty, um símbolo de liberdade e referência ao local do acidente fatal de Lady Diana em 1997.

Guilhem Vellut/Wikimédia Common e Flickr fvib'r

Pont du Carrousel – Construída em 1834, a Pont du Carrousel conecta o Museu do Louvre à margem esquerda do Sena, ligando o Jardin des Tuileries ao Palais Royal. A ponte é uma das mais históricas de Paris e foi projetada por Charles Percier e Pierre Fontaine, com pilares inspirados na arquitetura romana.

- Dennis G. Jarvis/Wikimédia Common

Pont de Sully – A Pont de Sully foi inaugurada em 1876 e conecta a Ilha de Saint-Louis à margem direita. Feita de pedra e ferro, ela é uma das mais antigas da cidade e é um importante elo entre o bairro histórico da Ilha e a cidade. Sua importância está na preservação de seu estilo clássico e na conexão entre pontos turísticos históricos.

VarockAndRoll/Wikimédia Common

Pont de la Tournelle – Inaugurada em 1928, a Pont de la Tournelle liga a Ilha de Saint-Louis à margem esquerda, próxima à Catedral de Notre-Dame. A ponte, em estilo neoclássico, é famosa por sua escultura de Santa Genoveva, padroeira de Paris, que fica no centro da estrutura. Ela simboliza a continuidade entre o passado histórico da cidade e seu desenvolvimento moderno

Mbzt e Jean-Marie Hullot/Wikimédia Common

Pont de Bercy – A Pont de Bercy foi inaugurada em 1963 e é uma das pontes mais modernas de Paris. Ela conecta o 12º arrondissement ao 13º e tem uma arquitetura simples de concreto e ferro. A ponte é crucial para o tráfego local, além de ser próxima ao Parc de Bercy e ao moderno bairro de Bercy Village.

ignis/Wikimédia Common

Pont de l’Université – A Pont de l’Université, inaugurada em 1804, conecta a margem direita do Sena à Ilha de la Cité, próxima ao Quai de la Tournelle. Ela é famosa pela vista deslumbrante da Torre Eiffel e pelo seu design simples e elegante, sendo uma das pontes mais fotogênicas de Paris. Sua localização próxima à Universidade de Paris a torna também um ponto cultural importante.

Reprodução de Instagram

