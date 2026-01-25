Veneza: pontes e canais ligam mais de 100 ilhotas e formam cenário deslumbrante

Veneza, no nordeste da Itália, é uma cidade única erguida sobre mais de 100 pequenas ilhas ligadas por canais e pontes. Suas gôndolas e sua arquitetura renascentista e gótica são mundialmente prestigiadas. Trata-se de um dos destinos mais românticos e apreciados do planeta.

Por Flipar