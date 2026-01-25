Lentes de contato: origem, indicações e precauções

As lentes de contato possuem uma longa trajetória, que remonta a mais de 500 anos. Sua origem está ligada, aliás, a um dos maiores gênios do Renascimento: Leonardo da Vinci, que em 1508 concebeu uma ideia revolucionária.Por Flipar
Colocar uma lente na superfície do olho para corrigir problemas de visão. Seu estudo foi registrado no “Codex do Olho” e baseava-se na alteração da visão ao submergir os olhos na água. No entanto, o conceito permaneceu apenas teórico por séculos.
No século XVII, René Descartes aprimorou essa ideia, sugerindo o uso de uma lente diretamente sobre a córnea. Contudo, sua concepção era impraticável, pois impedia o ato de piscar.
Apenas no século XIX os primeiros experimentos concretos surgiram. Em 1801, Thomas Young desenvolveu um protótipo rudimentar, utilizando um tubo com água e uma pequena lente.
Em 1827, Sir John Herschel sugeriu afilar as lentes para que se ajustassem melhor à superfície do olho. A primeira lente funcional foi desenvolvida em 1887 por F. E. Muller, e no ano seguinte, os médicos Adolf Eugen Fick e Edouard Kalt começaram a usá-las para corrigir deficiências visuais.
No início, as lentes eram feitas de vidro e cobriam toda a esclera (a parte branca do olho), o que causava desconforto. Mas um avanço significativo ocorreu em 1936.
Foi quando o oftalmologista William Feinbloom (foto) combinou vidro e plástico para criar uma versão mais leve. Em 1948, Kevin Tuohy projetou uma lente de contato apenas para a córnea, reduzindo ainda mais o desconforto.
A década de 1960 marcou uma revolução no setor com a invenção das lentes gelatinosas, feitas de um material plástico hidrofílico, mais flexível e confortável. Otto Wichterle (foto) e Drahoslav Lim foram pioneiros na criação desse tipo de lente. Nos anos 70, as lentes começaram a ser produzidas em larga escala, com versões para miopia, hipermetropia e astigmatismo.
A introdução das lentes descartáveis e multifocais nas décadas de 80 e 90 consolidou o uso das lentes de contato como uma alternativa viável aos óculos.
Atualmente, as lentes de contato são produzidas com materiais avançados, permitindo maior oxigenação dos olhos e adaptação personalizada para diferentes necessidades visuais. Elas são indicadas para diversas condições visuais, incluindo miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia.
Elas também são utilizadas para finalidades estéticas e terapêuticas, como no tratamento de doenças oculares específicas ou para corrigir irregularidades na córnea.
Entre os principais benefícios das lentes de contato estão a ampliação do campo de visão, a possibilidade de prática de esportes sem restrições, a ausência de reflexos indesejados e o fato de não interferirem na estética facial.
Além disso, para muitas pessoas, elas oferecem uma alternativa mais confortável e conveniente em comparação com os óculos. Os modelos mais modernos incluem lentes de uso diário, mensal e prolongado, além de opções descartáveis, que oferecem maior praticidade e higiene.
Embora sejam uma opção prática e eficiente, as lentes de contato exigem cuidados rigorosos para evitar infecções e complicações oculares. Afinal, a higiene adequada é essencial para garantir a segurança e durabilidade das lentes. Assim, eis alguns passos importantes para seguir.
Antes de manusear as lentes, é fundamental lavar as mãos com água e sabonete antibacteriano, evitando produtos oleosos que possam comprometer a qualidade das lentes. A secagem deve ser feita com um tecido que não solte fiapos.
O soro fisiológico, amplamente utilizado no passado, não é mais recomendado, pois não remove resíduos de proteína e gordura da mucosa ocular. A solução multipropósito é a melhor opção, pois limpa, desinfeta e hidrata as lentes de forma eficaz.
O estojo das lentes também deve ser limpo regularmente, utilizando a mesma solução empregada na higienização das lentes. Ele deve ser enxaguado e deixado secar naturalmente para evitar a proliferação de bactérias.
A água da torneira contém impurezas e micro-organismos que podem causar infecções. Nunca utilize água comum, saliva ou soluções caseiras para limpar as lentes.
Iniciar a limpeza sempre pelo mesmo olho: esse hábito reduz as chances de confusão entre as lentes, garantindo que cada uma seja colocada no olho correto.
Além dessas medidas, é essencial seguir as instruções do fabricante e as orientações do oftalmologista para garantir o uso seguro e eficaz das lentes de contato.
As lentes de contato revolucionaram a forma como milhões de pessoas corrigem sua visão, proporcionando conforto, praticidade e uma alternativa estética aos óculos.
Desde as primeiras ideias de Leonardo da Vinci até as inovações tecnológicas do século XXI, esse pequeno dispositivo passou por inúmeras transformações que o tornaram mais acessível e eficiente.
Com a evolução dos materiais e das técnicas de fabricação, as lentes de contato continuam a oferecer novas possibilidades para usuários com diferentes necessidades visuais. No entanto, seu uso requer cuidados específicos para evitar problemas oculares e garantir uma experiência segura e confortável.
Seguir as orientações de higiene, respeitar o tempo de uso indicado e realizar consultas regulares ao oftalmologista são medidas fundamentais para quem deseja aproveitar os benefícios das lentes de contato sem comprometer a saúde dos olhos.
Dessa forma, essa tecnologia continua a desempenhar um papel essencial na melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo.