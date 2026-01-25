Encantos de Gibraltar: do famoso estreito às belezas ímpares

O Estreito de Gibraltar é uma das passagens marítimas mais famosas do mundo, conectando o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Com apenas 14 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, separa a Europa da África. Ao longo da história, foi palco de disputas geopolíticas e rotas comerciais vitais. Hoje, milhares de embarcações cruzam suas águas todos os anos.