Telefones públicos chamados de “orelhões” começam a ser retirados das ruas do Brasil

Símbolo do design urbano brasileiro e presença marcante nas calçadas do país por décadas, o orelhão caminha para desaparecer a partir deste ano, encerrando um capítulo importante da história das comunicações no Brasil. Criado para democratizar o acesso ao telefone, ele se tornou parte da paisagem das cidades, especialmente em praças, avenidas e pontos de grande circulação. Seu formato icônico, inspirado em conchas, virou referência visual e até objeto de estudos de arquitetura e design. Duran Por Flipar