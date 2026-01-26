Universidade mais prestigiada do mundo aponta o café da manhã ideal

A universidade conta com um setor especializado em nutrição que estuda o desempenho dos alimentos no organismo e seus efeitos a curto e longo prazo. Esses especialistas avaliam como diferentes grupos alimentares interferem na digestão, na produção de energia e na sensação de saciedade. A partir dessas análises, são elaboradas recomendações práticas para orientar a população a montar refeições mais equilibradas. Veja as dicas dos especialistas para um café da manhã mais rico em nutrientes, com