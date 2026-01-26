Galeria

Unidos de Bangu homenageia Leci Brandão no carnaval de 2026

Leci Brandão, que ficou internada por cerca de um mês no Hospital Samaritano Paulista em 2025, será o enredo da Unidos de Bangu no carnaval de 2026 e afirmou que pretende participar do desfile na Marquês de Sapucaí, “se Deus quiser”.

Roberto Filho/Divulgação

Durante a internação, enfrentou um quadro delicado, no qual os rins quase precisaram de diálise, houve perda de peso e ocorreu um breve episódio de gagueira.

Reprodução Instagram /@lecibrandão

Ao ser informada da escolha como enredo, Leci Brandão se emocionou tanto pelo momento de recuperação quanto pelo título do desfile, “As Coisas que Mamãe Me Ensinou”, uma referência direta à sua mãe, dona Lecy, falecida em 2019, com quem mantinha forte ligação.

Wikimedia Commons / Renan Katayama

Em entrevista, afirmou que a arte é o principal fator de mobilização emocional em sua vida e destacou a relevância da homenagem da escola de samba da Zona Oeste do Rio, especialmente por ter ocorrido logo após sua saída do hospital.

Bar Brahma - Flickr

Para o desfile de 2026, pretende estar acompanhada das sobrinhas, da mãe de santo e de amigos. Diferentemente do que fazia no passado, quando desfilava no chão, afirma que atualmente não possui condições físicas de percorrer o Sambódromo a pé.

Flickr - Fabio Pozzebom / ABr

Em janeiro de 2026, Leci Brandão retomou a rotina de shows, conciliando as apresentações com o mandato de deputada estadual em São Paulo. A agenda passou a contar com restrições, com espetáculos de no máximo uma hora, em razão do cansaço físico.

Reprodução Instagram /@lecibrandao

Leci Brandão da Silva nasceu em 12 de setembro de 1944, no Rio de Janeiro, e cresceu nos bairros de Senador Camará e Realengo. Neste último, chegou a morar na Escola Nicarágua, onde sua mãe trabalhou como servente.

Reprodução Instagram /@lecibrandao

A cantora entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a integrar a ala de compositores da “Estação Primeira de Mangueira”.

Reprodução Instagram /@lecibrandao

Em 1974, lanÃ§ou â??Leci BrandÃ£oâ?, Ã¡lbum de estreia autointitulado, que reÃºne quatro canÃ§Ãµes de sua autoria, sendo uma delas composta em parceria com Darcy da Mangueira.

Site Deputada Leci BrandÃ£o

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, lançou uma extensa discografia em LPs, CDs, DVDs e registros ao vivo, consolidando-se como uma das principais intérpretes do samba.

Divulgação

Entre seus principais sucessos estão “Zé do Caroço”, “Só Quero Te Namorar”, “Isso É Fundo de Quintal”, “Vai Ter Que Me Aturar”, “Negro Zumbi”, “Fogueira de uma Paixão”, “Perdoa”, “Anjos da Guarda”, “Deixa Pra Lá” e “Cidadã Brasileira”.

Reprodução Youtube

Além da música, Leci Brandão atuou como comentarista dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo pela TV Globo.

Reprodução Instagram /@lecibrandao

Além disso, participou da telenovela “Xica da Silva”, na qual interpretou a líder quilombola Severina. 

Reprodução Instagram /@lecibrandao

No cinema, integrou os elencos de “Antônia”, “Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro” e “O Samba”.

Reprodução Youtube

Paralelamente à carreira artística, construiu uma trajetória política consistente. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em 2010, foi eleita deputada estadual por São Paulo no mesmo ano e reeleita em 2014, 2018 e 2022.

Reprodução Instagram /@lecibrandao

Assim, se tornou  a primeira mulher negra a cumprir quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado.

Reprodução Instagram /@lecibrandao

Leci BrandÃ£o foi a primeira cantora brasileira de grande projeÃ§Ã£o a se assumir publicamente como mulher lÃ©sbica, ainda na dÃ©cada de 1970.Â 

Levi Bianco - Flickr

Ao longo da vida, recebeu diversas homenagens, incluindo o Prêmio da Música Brasileira e o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de São Carlos, em reconhecimento à sua contribuição cultural, social e política.

Reprodução Instagram /@lecibrandao

