Ligações mudas: veja por que acontecem e como evitá-las

Provavelmente você já atendeu alguma ligação em que ninguém responde nada e a chamada cai. São as chamadas “robocalls” (“chamadas de robô”, em português)Por Flipar
Essas ligações são feitas em massa por empresas de telecomunicação, que usam números aleatórios para aumentar as chances de atendimento.
Segundo especialistas, esse tipo de ligação serve para minimizar o tempo de atendentes de telemarketing, já que várias chamadas são feitas ao mesmo tempo. Vale a da pessoa que atender primeiro.
Outro motivo usado pelas empresas é verificar quais números ainda estão ativos.
Segundo a Anatel, o disparo massivo de mensagens e ligações não é necessariamente abusivo, já que pode ser usado para o envio de alertas de emergência.
Por outro lado, a empresa ressalta que o excesso de contatos por telemarketing pode ser considerado prática abusiva se “exceder a capacidade humana de discagem”.
Além disso, desde o ano passado, chamadas que são desligadas antes de 6 segundos se tornaram abusivas, uma atualização em relação ao limite anterior de 3 segundos.
“Além de causar grande incômodo, as chamadas massivas sobrecarregam as redes de telecomunicações”, pondera a Anatel.
Para evitar esse tipo de ligação, a melhor solução é usar o serviço gratuito “Não Me Perturbe”, da própria Anatel, que permite bloquear chamadas de empresas que você não quer receber.
Primeiro, acesse o site naomeperturbe.com.br e faça um cadastro. Depois, vá em “Novo bloqueio” e insira o número do seu telefone, incluindo o DDD.
Escolha as empresas de telecomunicações ou financeiras que você quer bloquear. Se preferir, pode selecionar todas de uma vez.
Clique em “Enviar”. Você receberá uma mensagem de SMS para confirmar a solicitação.
Em seguida, o site vai gerar um “Comprovante de SolicitaÃ§Ãµes de Bloqueio”, que vocÃª pode salvar ou imprimir.
Outra opção dada pela Anatel é utilizar a plataforma “Qual Empresa Me Ligou”, que identifica qual companhia está te importunando. Acesse pelo endereço qualempresameligou.com.br.
Porém, nem tudo são flores. O serviço “Não Me Perturbe” nem sempre é eficaz, pois algumas empresas conseguem contornar os filtros da Anatel.
Ao g1, o diretor de telecomunicações do consultoria IDC, Luciano Saboia, explicou que o sistema funciona bem para operadoras tradicionais e grandes call centers, mas pode ser burlado por métodos “alternativos”.
“Eles conseguem driblar eventuais sanções ao desrespeitar esse cadastro, falsificando o número que aparece no identificador de chamadas”, explicou Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks.
A Anatel, por sua vez, implementou uma nova ferramenta em 2024 para que as prestadoras informem a origem das chamadas indesejadas, permitindo identificar irregularidades e agir mais rapidamente.