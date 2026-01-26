Trios de Daniela Mercury no Carnaval de Salvador já têm datas; confira!

Um dos maiores ícones do Axé Music, a cantora Daniela Mercury confirmou novos detalhes da sua agenda para o Carnaval de Salvador 2026.Por Flipar
De acordo com o perfil “Chegou o Carnaval”, Mercury abrirá a folia no dia 12 de fevereiro, primeiro dia oficial da programação, desfilando pelo circuito Osmar.
Daniela Mercuri de Almeida Verçosa nasceu em Salvador, capital da Bahia, no dia 28 de julho de 1965.
Desde muito jovem, ela demonstrou talento para as artes, iniciando seus estudos de dança aos oito anos. Ela se formou nessa área pela Universidade Federal da Bahia.
Nos anos 1980, ela deu início à carreira como integrante da Banda Eva, que à época ainda era um bloco carnavalesco. Ela foi backing vocal do grupo entre 1986 e 1989, antes de seguir carreira solo.
Em 1989, ela integrou a banda de Gilberto Gil e atuou como vocalista da banda de axé Companhia Clic, onde participou da gravação de dois discos – “Pega que Oh!” e “Ilha das Bananas”
Em seguida, Daniela Mercury deu início à sua carreira solo. O seu primeiro álbum, “Daniela”, logo projetou seu nome com canções como “Swing da Cor”, gravada com o bloco afro Olodum, que a colocou no topo das paradas brasileiras.
Em 1992, ela lançou o álbum “O Canto da Cidade”, que se tornou um marco na música brasileira, algo que popularizou a axé music e conquistou o público nacional e internacional. Esta música vendeu mais de 3 milhões de cópias e recebeu certificação de diamante.
Ao longo dos anos, Daniela lançou diversos álbuns de sucesso, como “Música de Rua”, de 1994, e “Feijão com Arroz”, de 1996, consolidando-se como uma das artistas mais importantes da música brasileira.
Em 2000, ela inovou ao ser a primeira artista a sair com um trio elétrico que incluiu música eletrônica durante o Carnaval da Bahia, experimentando novos estilos e sonoridades.
Em sua carreira, Daniela Mercury lançou 12 álbuns de estúdio, seis ao vivo e cinco coletâneas, totalizando mais de 11 milhões de discos vendidos mundialmente.
Ela já realizou 23 turnês internacionais e participou de projetos de destaque, como o DVD comemorativo dos 25 anos do Cirque du Soleil, e cantou ao lado de Paul McCartney na cerimônia do Prêmio Nobel da Paz em Oslo.
Mercury acumula diversos prêmios, com destaque para o Grammy Latino por “Balé Mulato – Ao Vivo”, seis Prêmios TIM de Música, três Multishow Brazilian Music Awards e dois prêmios VMB nas categorias Melhor Videoclipe e Fotografia.
Além do sucesso musical, Daniela Mercury é reconhecida por seu engajamento social. Em 2008, ela criou o Instituto Sol da Liberdade, que realiza o projeto “Caravana da Música”, oferecendo experiências artísticas para crianças e formação para professores em diversas cidades do Brasil.
Daniela também é Embaixadora Nacional da Boa Vontade do UNICEF desde 1995 e tem se envolvido em diversas causas sociais, incluindo direitos LGBT e combate ao racismo.
Daniela Mercury foi casada com o engenheiro Zalther Póvoas, entre 1984 e 1996. Com ele, teve dois filhos, o músico Gabriel Póvoas e a bailarina Giovana Póvoas. Suas filhas mais novas, Márcia, Alice e Ana Isabel, foram adotadas junto com sua esposa, a jornalista Malu Verçosa.