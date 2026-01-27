Galeria

Ranking global revela os destinos mais vantajosos para viver e trabalhar fora do país

Um relatório recente da consultoria Mercer analisou 226 cidades ao redor do mundo para identificar quais oferecem a melhor relação entre custo e qualidade de vida. A avaliação considerou mais de 200 critérios, abrangendo desde despesas básicas, como moradia, transporte e alimentação, até fatores ligados ao bem-estar, como opções de lazer, acesso a bens domésticos e variedade de serviços.

O estudo também levou em conta aspectos estruturais, incluindo infraestrutura urbana, estabilidade

Por Flipar
wikimedia commons David G. Gordon

O estudo da Mercer tem como foco principal o público expatriado, formado por pessoas que vivem fora de seus países por razões profissionais ou acadêmicas. Para esse grupo, a escolha da cidade envolve não apenas o valor do aluguel ou do transporte, mas também a facilidade de adaptação ao cotidiano local.

Fatores como segurança, oferta de entretenimento, acesso a produtos básicos e qualidade dos serviços pesam na decisão final.

O levantamento mostra que cidades equilibradas econom

Michael Siebert por Pixabay

No topo do ranking geral ficou a cidade de Montreal, no Canadá, que alcançou a 118ª posição em termos de custo de vida geral e a 20ª em qualidade de vida.

Taxiarchos228 wikimedia commons

Segundo o relatório, apenas sete outras cidades no mundo atingem esse mesmo equilíbrio: Varsóvia (Polônia), Budapeste (Hungria), Ljubljana (Eslovênia), Kuala Lumpur (Malásia), Zagreb (Croácia), Cidade do Panamá (Panamá) e Santiago (Chile).

Ervin Lukacs Unsplash

“A lista destas oito deve ser do interesse de famílias que buscam um estilo de vida melhor, trabalho remoto/nômades digitais e empresas que buscam locais que sejam atraentes para os melhores talentos”, ressaltou a Mercer.

pexels Santiago López

Entre as cidades do mundo mais caras para se viver, Hong Kong, Singapura (foto) e Zurique ficaram nas primeiras posições.

Supanut Arunoprayote - Wikimédia Commons

De acordo com a Mercer, os altos custos de aluguel fizeram com que as cidades asiáticas ultrapassassem este ano Zurique (foto), Genebra, Basileia e Berna, todas na Suíça.

Thimo Pedersen Unsplash

Segundo o site Expatistan, um residente de Montreal gasta em média US$ 2.374 por mês, enquanto em Nova York esse valor sobe para mais do que o dobro: US$ 5.412.

andrew welch Unsplash

Sete cidades dos EUA estão entre as 20 mais caras, incluindo Los Angeles (10º lugar), Honolulu (12º) e São Francisco (13º).

pexels Danniel Reynaga

Famosa por seu cenário cultural dinâmico, ruas arborizadas e serviços de saúde e educação de alta qualidade, Montreal abriga 1,78 milhão de habitantes que falam tanto inglês quanto francês. Conheça mais sobre a cidade!

wikimedia commons S. Lacasse

A maior cidade da província de Quebec, no Canadá, Montreal mescla a energia de uma metrópole moderna com a riqueza de sua história e cultura.

wikimedia commons Arild Vågen

Apelidada de “Cidade Mais Europeia da América do Norte”, Montreal oferece uma experiência única que transita entre o charme do Velho Mundo e a vivacidade contemporânea.

wikimedia commons David Iliff

Localizada em uma ilha no Rio São Lourenço, Montreal tem uma geografia particular. O Monte Royal, no centro da cidade, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes.

wikimedia commons Jiaqian AirplaneFan

A herança multicultural de Montreal se reflete em sua vibrante cena artística, culinária e musical.

Benoit Debaix Unsplash

Bairro charmoso de Vieux-Montréal é cheio de ruas de paralelepípedos e edifícios históricos por conta da influência francesa.

flickr Ken Lund

Fundada em 1642 como Ville-Marie, a cidade se desenvolveu rapidamente como um importante centro comercial e portuário.

wikimedia commons

Montreal é também famosa por seus festivais vibrantes, como o Festival Internacional de Jazz de Montreal, o Just for Laughs (Festival de Comédia) e o Festival Mundial de Cinema.

wikimedia commons Jeangagnon

A cidade ostenta diversos museus de renome internacional, como o Museu de Belas Artes de Montreal (foto) e o Museu Pointe-à-Callière, que narram a rica história da região.

flickr Guilhem Vellut

Além disso, a cidade é um importante centro de educação e pesquisa, abrigando várias universidades renomadas, como a Universidade McGill (foto) e a Universidade de Montreal.

wikimedia commons / domínio público

A culinária local também é um diferencial. Dos pratos típicos franceses, como o poutine e os crepes, à culinária italiana, portuguesa e asiática, Montreal oferece uma experiência gastronômica diversificada.

Jamie Hagan Unsplash

Montreal também tem uma rica história no esporte, especialmente no hóquei no gelo, sendo a casa dos Canadiens de Montreal, uma das equipes mais bem-sucedidas da NHL.

Mariam por Pixabay

A cidade sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1976, deixando um legado duradouro de instalações esportivas.

wikimedia commons / domínio público

O Jardim Botânico de Montreal, um dos maiores jardins botânicos da América do Norte, conta com mais de 22.000 espécies de plantas e é um dos lugares mais visitados da cidade.

Santiago Endara por Pixabay

A cidade canadense também abriga o Festival Internacional de Jazz de Montreal, um dos maiores festivais de jazz do mundo.

flickr Coastal Elite

Veja Mais