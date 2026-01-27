De galã a dez vezes no Oscar: relembre a trajetória do ator Paul Newman, lenda de Hollywood

Um dos atores mais belos e importantes da história do cinema norte-americano, Paul Newman faria aniversário em 26 de janeiro. Conheça mais sobre ele!Por Flipar
Nascido em 26 de janeiro de 1925, em Shaker Heights, Ohio, Paul Leonard Newman comeÃ§ou sua trajetÃ³ria no teatro e na televisÃ£o antes de explodir nas telas de cinema na dÃ©cada de 1950.
Na Segunda Guerra Mundial, Newman serviu como operador de rádio e artilheiro de cauda em bombardeiros torpedeiros.
Após conseguir dispensa da marinha americana, ele foi estudar teatro e economia no Kenyon College, em Ohio, em 1949. Depois, frequentou a Yale School of Drama e, posteriormente, o prestigiado Actors Studio, de Nova York.
Foi nesse período que seus olhos azuis penetrantes se tornaram sua marca registrada, fazendo com que ele virasse um dos grandes galãs do cinema.
Fora das telas, Newman também se destacou como piloto de automobilismo, competindo em corridas profissionais e participando de eventos como as 24 Horas de Le Mans.
Na vida pessoal, Newman foi casado duas vezes, mas sua união mais duradoura e célebre foi com a atriz Joanne Woodward, com quem se casou em 1958 e permaneceu até sua morte. O casal teve três filhas.