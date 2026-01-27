Memorizou mais de 200 palavras: cadela entra na seleção de animais ‘geniais’

Uma border collie brasileira de 6 anos passou a fazer parte de um seleto grupo de “cães gênios” identificados por pesquisadores da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria.Por Flipar
Gaia, que vive em Londres com seus tutores Isabella Ruiz e Raphael Ballet, possui uma habilidade rara de aprender e reconhecer nomes de objetos.
Até o dia em que esta galeria foi publicada (14/01), a cachorra tinha 215 brinquedos que ela era capaz de identificar pelo nome.
Essa capacidade vai além do adestramento convencional, pois ela também consegue ir atrás de brinquedos em outros cômodos se os donos pedirem pelo nome.
Além disso, Gaia ainda sabe selecionar novos brinquedos por exclusão. Ou seja, a cadela consegue entender e pegar um objeto novo, mesmo se ele estiver em meio a outros que ela já conhecia.
Suas habilidades têm sido testadas e documentadas por pesquisadores, destacando-se como um exemplo notável de cognição canina.
A border collie foi adotada por Isabella e Raphael em São Paulo, e demonstrou desde filhote uma grande facilidade para aprender.
Com menos de um ano, ela já reconhecia os nomes de três brinquedos, algo que chamou a atenção de sua adestradora, Carolina Jardim.
“Até mesmo para um border collie, que é uma raça com muita disposição para aprender, ela mostrou uma facilidade fora do comum de memória”, explicou a adestradora.
Em 2020, ao descobrir uma pesquisa internacional sobre cÃ£es com habilidades extraordinÃ¡rias para identificar objetos, Carolina indicou Gaia, acreditando no potencial da cachorrinha.
Os tutores realizaram testes caseiros, nos quais Gaia impressionou ao identificar corretamente cerca de 20 brinquedos, mesmo sem treinamento específico.
Posteriormente, a pesquisadora Claudia Fugazza, especialista em etologia, visitou Gaia no Brasil para testes mais desafiadores, como buscar brinquedos no escuro e identificar objetos desconhecidos.
“Foi incrível vê-la em ação e o quão rápido ela aprendia. Fiquei particularmente surpresa quando vi como ela excluía objetos que já conhecia ao ouvir o nome de um brinquedo desconhecido”, contou a pesquisadora.
Em 2020, Gaia tornou-se a primeira cachorra brasileira identificada como “gifted word learner dog” (“cachorro com talento de aprender palavras”, em português), juntando-se a outros cinco cães já certificados.
Durante a pandemia, o “Genius Dog Challenge”, transmitido no YouTube, testou esses cães em dois desafios: aprender os nomes de 6 brinquedos em uma semana e, posteriormente, de 12. Gaia acertou todos os objetos.
Dois anos após o desafio, testes de memória mostraram que a maioria dos cães lembrava dos brinquedos, mesmo sem contato nesse período.
“Pedimos aos donos de cachorros para esconder os brinquedos por dois anos para fazer um teste de memória. E ficamos impressionados em ver que a maioria dos cachorros lembrava de uma grande parte dos objetos”, contou Fugazza.
Na ocasião, Gaia lembrou de 9 dos 12 objetos, confirmando sua habilidade cognitiva excepcional.
Originária da região fronteiriça entre a Escócia e a Inglaterra, a raça canina border collie é reconhecida como uma das raças mais inteligentes e habilidosas do mundo.
Border collies são muito utilizados no pastoreio de ovelhas, devido à sua energia, agilidade e habilidade de trabalhar sob comandos.