Waffle: tradição antiga que virou paixão moderna

Nascida na Europa, uma massa versátil por ser consumida em diferentes momentos do dia e rica em acompanhamentos conquistou os Estados Unidos e também aparece nos cafés brasileiros. Tratam-se dos Waffles, a famosa massa com furos que lembram colmeias.
Embora populares nos Estados Unidos, os Waffles surgiram durante a Idade Média em uma região em que hoje está localizada a Bélgica (Ducado de Brabante)
A massa era usada nas igrejas como hóstia e normalmente a imagem impressa era algum brasão ou figura relacionada ao Cristianismo.
Eles representam uma simples massa de farinha de trigo e ovos que ao ser prensada em duas placas de ferro imprimia a textura quadriculada sobre a massa, aparentando um favo de mel (colmeia).
Os primeiros ferros com formatos específicos utilizados para a produção dos Waffles são próximos do ano 1300, encontrados na Alemanha e Holanda. Assim, as placas possuíam desenhos de favos de mel, que no idioma alemão se chamam “Wafel”, daí surgiu o nome.
Em 1620, o Waffle foi levado para o continente americano, mais especificamente aos Estados Unidos, onde logo adquiriram popularidade na cultura norte-americana.
No Brasil, não se sabe ao certo quando chegou, porém o Waffle já a algum tempo servido em muitos restaurantes e lanchonetes.
Como sempre, os brasileiros adaptaram sua própria forma de servir e acrescentaram o sorvete, assim como a versão bauru (queijo, presunto e tomate) em sua forma salgada.
O Waffle é, na verdade, um tipo de massa doce de origem belga, confeccionado com farinha, açúcar, manteiga, ovos e leite, cozido num molde onde é prensado em um ferro que imprime texturas quadriculadas sobre a massa.
Na década de 1800, esse alimento tornou-se popular na América. Assim, as “festas de waffle” se transformaram em um evento social comum.
Na verdade, as massas são muito parecidas com panquecas, diferenciando-se apenas pela quantidade de cada ingrediente e no modo de preparo.
Nos Waffles, o resultado é um “pãozinho” com aparência de biscoito e com aquela típica forma quadriculada com furinhos. Ele pode surgir como um pequeno almoço, como sobremesa ou mesmo na hora do lanche.
Com a popularização deste alimento, foram criados diversos aparelhos com placas de formato redondo, quadrado ou retangular. Para deixá-lo ainda mais saboroso, sua cobertura pode ser de mel, açúcar ou outros sabores para adoçar o paladar.
Os waffles têm se tornando mais uma opção gourmet, com várias combinações, doces e salgados, em diversos países. Os acompanhamentos são os mais variados, que dão um toque de sabor a mais para a massa.
Um desses exemplos é o famoso “Chicken & Waffles”, que se tornou um prato tradicional no sul dos Estados Unidos. Ele é colocado sobre um peito de frango frito acompanhado de um chutney, um molho picante.
Este é um lanche que todo mundo gosta e que pode ser servido com uma boa caneca de chocolate quente para acompanhar. Além disso, um dos acompanhamentos mais tradicionais desta iguaria é o sorvete.
O Dia do Waffle é comemorado em 25 de março, sendo inventado não pelos criadores belgas, mas sim pelos suecos. Apenas um motivo para saborear esse apetitoso quitute de massa à base de farinha, ovos, açúcar, manteiga e leite.
Na verdade, o Dia do Waffle se originou a partir da celebração da Festa da Anunciação, quando a Virgem Maria foi avisada pelo anjo Gabriel de que daria à luz ao menino Jesus.
O fato ocorreu justamente no dia 25 de março, e os suecos têm o costume de celebrar a data com deliciosos waffles. Esse dia também marca o início da Primavera no Hemisfério Norte, fazendo com que o doce se tornasse um dos símbolos do país.
A principal diferença entre wafer e waffle é que o primeiro é um biscoito, enquanto o segundo é um tipo de bolo/panqueca.
A casquinha de sorvete surgiu nos Estados Unidos, no final do século XIX, a partir de um wafer inventado pelo imigrante italiano Italo Marchiony. Uma massa mais fina e crocante que os waffles, que se popularizou pelos fast foods do mundo.
Geralmente no modo de preparo dos waffles, é necessário peneirar em um recipiente a farinha de trigo, o açúcar, o amido, o fermento e o sal. Além disso, misturar, em outro recipiente, os ovos batidos com o leite, a manteiga derretida e a essência de baunilha.
Em seguida, despeje sobre a mistura de farinha e rapidamente incorpore os ingredientes. Aqueça o aparelho para Waffles e coloque uma concha rasa de massa. Assim, espalhe até cobrir o molde do aparelho, feche a tampa e deixe assar até a massa ficar bem dourada.