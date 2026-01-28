Celebridades americanas que têm ascendência na Espanha

Muitos artistas dos Estados Unidos carregam raízes espanholas que atravessam séculos e refletem movimentos migratórios marcantes no continente. Essas ascendências formam uma herança cultural diversa que ainda se manifesta em sobrenomes, histórias familiares e tradições.Por Flipar
Jessica Alba – Nascida em Pomona em 28/4/1981, tem ascendência espanhola pelo lado paterno, ligada a famílias que migraram da Espanha para o México antes de chegarem aos EUA. Suas raízes incluem linhagens castelhanas preservadas por gerações.
Alexis Bledel – Nascida em Houston em 16/9/1981, tem ascendência espanhola pelo pai, descendente de famílias que mantiveram o idioma e tradições hispânicas. Essa herança sempre foi valorizada na formação cultural da atriz.
Christina Aguilera – Nascida em Staten Island em 18/12/1980, possui ascendência espanhola por meio do pai, cuja família equatoriana tem origem documentada na Espanha. Essa linha genealógica remete a imigrantes que levaram costumes ibéricos para o continente.
Martin Sheen – Nascido em Dayton em 3/8/1940 como Ramón Estévez, é filho de um imigrante espanhol natural da Galícia. Suas raízes galegas influenciaram diretamente seu nome de batismo e sua identidade familiar.
Charlie Sheen – Nascido em Nova York em 3/9/1965, herdou ascendência espanhola do pai, Martin Sheen, mantendo a linhagem da Galícia. Sua família preservou sobrenomes de origem ibérica ao longo das gerações.
Emilio Estevez – Nascido em Nova York em 12/5/1962, também descende de espanhóis pela linhagem paterna de Martin Sheen. Suas raízes vêm de imigrantes galegos que mantiveram tradições familiares.
Renée Zellweger – Nascida em Katy em 25/4/1969, possui ascendência espanhola distante pela linhagem materna, ligada a famílias que migraram entre países europeus. Essa herança aparece em registros familiares anteriores ao século XX.
Cameron Diaz – Nascida em San Diego em 30/8/1972, tem ascendência espanhola por meio do pai, cuja família é originária das Ilhas Canárias. Suas raízes passam por gerações que deixaram o arquipélago rumo ao Caribe.
Eva Longoria – Nascida em Corpus Christi em 15/3/1975, descende de espanhóis que se estabeleceram no território do Texas antes mesmo da anexação pelos EUA. Seus antepassados remetam a linhagens castelhanas do século XVII.
Jenna Ortega – Nascida em Coachella Valley em 27/9/2002, possui ascendência espanhola por ramos ligados ao México e Porto Rico, ambos com raízes castelhanas. Sua herança aparece em genealogias familiares preservadas.
Lynda Carter – Nascida em Phoenix em 24/7/1951, tem ascendência espanhola pelo lado materno, marcada por famílias que migraram da Espanha para o México. Esses vínculos moldaram parte da identidade cultural transmitida a ela.
Bella Thorne – Nascida em Pembroke Pines em 8/10/1997, possui ascendência espanhola por ramos familiares de origem castelhana. Sua genealogia inclui linhagens que migraram pelo Caribe antes de chegarem aos EUA.
Jay Hernandez – Nascido em Montebello em 20/2/1978, tem ascendência espanhola pela família de origem mexicana, ligada a colonizadores ibéricos estabelecidos há séculos no continente. Suas raízes refletem essa longa linha histórica.
Michael Trevino – Nascido em Los Angeles em 25/1/1985, possui ascendência espanhola pelos dois lados da família, que trazem linhagens vindas da Espanha para o México antes de chegarem aos EUA. Essa conexão é marcante na história genealógica dele.