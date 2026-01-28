Lagartixas podem ser aliadas no ambiente doméstico; entenda

Apesar da repulsa que muita gente tem das lagartixas, esses animais são inofensivos e podem trazer benefícios para o ambiente doméstico. Conheça mais sobre elas!Por Flipar
Originárias da África, as lagartixas chegaram ao Brasil por intermédio dos navios negreiros.
Inicialmente, elas eram encontradas apenas no litoral, mas se espalharam pelo interior ao longo do tempo.
Esses répteis (não são insetos!) costumam se esconder atrás de móveis e objetos próximos às paredes, buscando locais seguros e com temperatura adequada para a reprodução.
Embora algumas culturas associem a presença de lagartixas à boa sorte e outras à sujeira, biólogos explicam que elas entram nas casas porque encontram abrigo e alimento em abundância.
“É comum encontrá-las nas frestas das paredes, no teto das casas, nos forros. Em lugares nos quais elas encontram alimento suficiente, os pequenos insetos”, explicou o biólogo Júlio Cesar de Moura Leite à Casa Vogue.
Diferentemente do que se pensa, as lagartixas não transmitem doenças e ainda ajudam no controle de pragas, protegendo plantas e reduzindo a presença de insetos indesejados.
“Na verdade, elas podem até ajudar quem possui, por exemplo, jardins de inverno, ou plantas dentro de casa. Isso porque elas se alimentam dos insetos que, muitas vezes, são pragas que atacam essas plantas”, comentou o biólogo.
Além disso, as lagartixas têm hábitos noturnos — seus olhos grandes são adaptados para enxergar bem no escuro —, o que significa que raramente são vistas com frequência.
As lagartixas são encontradas em todo o mundo, em áreas tropicais e temperadas. Só no Brasil, são conhecidas mais de 70 espécies diferentes!
No Brasil, a lagartixa mais comum é a lagartixa-de-parede, também conhecida como lagartixa-doméstica-tropical. Essa espécie é encontrada em casas, apartamentos e outros ambientes urbanos.
Na Ásia, a lagartixa é um alimento popular em países como China, Vietnã, Tailândia e Camboja.
No Vietnã, a lagartixa é considerada uma iguaria e é servida frita, assada ou cozida. Na China, a lagartixa é usada na medicina tradicional chinesa.
Sua pele geralmente é coberta por pequenas escamas e pode apresentar colorações variadas, dependendo da espécie e do ambiente em que vivem.
Esses animais são conhecidos por sua incrível habilidade de escalar superfícies lisas, como paredes e tetos, graças às lamelas adesivas presentes em seus dedos.
Ao contrário de ratos e baratas, as lagartixas não são consideradas transmissoras diretas de doenças perigosas para os seres humanos.
No entanto, como qualquer animal, elas podem carregar microrganismos em sua pele ou fezes. Algumas espécies têm Salmonella, uma bactéria que pode causar infecções intestinais em humanos se houver contato com suas fezes, por exemplo.
Em 2023, um menino de 11 anos chegou a ser hospitalizado três vezes em Formosa, região próxima ao Distrito Federal, depois de comer lagartixas servidas pela própria madrasta.