Exausto de tantos furtos, morador deixa aviso para ladrão; veja cartazes divertidos

Um aviso colocado recentemente no muro de uma casa em Ribeirão Preto, no interior paulista, é um dos exemplos do bom humor do brasileiro até mesmo em situações complicadas. A família escreveu para os ladrões que nem adiantaria invadir a residência, pois outros já haviam feito a limpa… “Não perca tempo, já roubaram tudo”.Por Flipar
Outro caso recente de bom humor recente foi em Itapema, Santa Catarina, onde o dono de uma plantação viralizou com sua mensagem na bananeira: ““Sr Ladrão de Banana, por favor deixe este cacho para mim, você levou dois grandes. Deixa este, pô. Obrigado”.
Mensagens divertidas se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de residências colocam avisos que provocam boas gargalhadas.
Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada!
Esse aí prefere convidar o ladrão para uma “inspeção” durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar”
Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a “tudo” contra quem se atrever a fazer o que não deve. “Existe vida depois da morte? Pule o muro e descubra”.
Aqui tem mais um bem nervoso: “Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada”.
Algumas placas têm avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. E alguns capricham na ofensa. “Proibido jogar lixo aqui, sua desgraça”.
Aqui, a parada é curta e grossa: “Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!”
Essa vai numa linha semelhante. “Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada”
Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro. Se alguém procurar pelo cliente, a resposta do funcionário do bar depende do valor do pagamento .
Essa academia é só para quem tem autoestima elevada. “Cansou de ser feio e gordo? Seja só feio”.
O solitário aí é do tipo sincero. Como ele diz: quer se casar ou amigar com alguma mulher. E diz que pode ser pobre e feia porque ele também é.
Esse aí é do tipo sincerão… oferece 3 tipos de trabalho. Bom e barato não vai ser rápido. Barato e rápido não vai ser bom. Já o bom e rápido não vai ser barato..
Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda!
Esses aí devem ter saído do Bar do Jair…
Alguém explica a diferença entre bichos e animais?
Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira…
Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado?
Peraí…Não bastaria dizer “todos os dias”?
Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam?
Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes..
É frango ou é boi? Decida-se.
Frango tem orelha? Mostra aí…
Ué, coelho tem pena e bota ovo?
Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA?
É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar.
Quem vai beber água de COCÔ?
Epa!
“Vendo este terreno e outros melhores que esse” – Quem vai querer esse aí?
Separando as sílabas para deixar BEM CLARO: não estacione.
Ameaças explícitas e a advertência: “Falta de aviso não foi!” – Como diz o cartaz, é bom evitar problemas.
“Não permitimos qualquer tipo de agarramento, falar palavrão, bate-boca…Ambiente familiar” – Portanto, comportem-se!
Cadê o saquinho pra coleta do cocô?
“Proibido dançar com faca” – Que ambiente é esse?
“Se não tem pontaria, mija sentado! Grato…” – É uma opção!
“Não emprestamos fósforo. Sustente seu vício” – Um incentivo contra o fumo. Nem adianta pedir
Mentira liberada no fim de semana.