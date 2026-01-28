Exausto de tantos furtos, morador deixa aviso para ladrão; veja cartazes divertidos

Um aviso colocado recentemente no muro de uma casa em Ribeirão Preto, no interior paulista, é um dos exemplos do bom humor do brasileiro até mesmo em situações complicadas. A família escreveu para os ladrões que nem adiantaria invadir a residência, pois outros já haviam feito a limpa… “Não perca tempo, já roubaram tudo”.

Por Flipar