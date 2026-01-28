Estilo de Vida

Exausto de tantos furtos, morador deixa aviso para ladrão; veja cartazes divertidos

Um aviso colocado recentemente no muro de uma casa em Ribeirão Preto, no interior paulista, é um dos exemplos do bom humor do brasileiro até mesmo em situações complicadas. A família escreveu para os ladrões que nem adiantaria invadir a residência, pois outros já haviam feito a limpa… “Não perca tempo, já roubaram tudo”.

Reprodução EPTV

Outro caso recente de bom humor recente foi em Itapema, Santa Catarina, onde o dono de uma plantação viralizou com sua mensagem na bananeira: ““Sr Ladrão de Banana, por favor deixe este cacho para mim, você levou dois grandes. Deixa este, pô. Obrigado”.

Reprodução redes sociais

Mensagens divertidas se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de residências colocam avisos que provocam boas gargalhadas.

Reprodução do SBT

Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada!

Reprodução do Site Português Concurso

Esse aí prefere convidar o ladrão para uma “inspeção” durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar”

Reprodução do site Printerest

Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a “tudo” contra quem se atrever a fazer o que não deve. “Existe vida depois da morte? Pule o muro e descubra”.

Reprodução do Facebook

Aqui tem mais um bem nervoso: “Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada”.

Reprodução do site kibeloco.com

Algumas placas têm avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. E alguns capricham na ofensa. “Proibido jogar lixo aqui, sua desgraça”.

Reprodução do site Superfeed

Aqui, a parada é curta e grossa: “Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!”

Reprodução do site R7 Entretenimento

Essa vai numa linha semelhante. “Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada”

reprodução

Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro. Se alguém procurar pelo cliente, a resposta do funcionário do bar depende do valor do pagamento .

Reprodução do site Printerest

Essa academia é só para quem tem autoestima elevada. “Cansou de ser feio e gordo? Seja só feio”.

Reprodução do site Printerest

O solitário aí é do tipo sincero. Como ele diz: quer se casar ou amigar com alguma mulher. E diz que pode ser pobre e feia porque ele também é.

Reprodução do site Printerest

Esse aí é do tipo sincerão… oferece 3 tipos de trabalho. Bom e barato não vai ser rápido. Barato e rápido não vai ser bom. Já o bom e rápido não vai ser barato..

Reproduç~so do site Real World Fatos

Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda!

Reprodução do site Amino Apps

Esses aí devem ter saído do Bar do Jair…

Alguém explica a diferença entre bichos e animais?

Reprodução do site Creative

Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira…

Reprodução do site Amino Apps

Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado?

Reprodução do site Tudo por Email

Peraí…Não bastaria dizer “todos os dias”?

Reprodução do site Printerest

Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam?

Reprodução do Site iFunny Brazil

Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes..

Reprodução do site R7 Entretenimento

É frango ou é boi? Decida-se.

Reprodução do site Printerest

Frango tem orelha? Mostra aí…

Reprodução do site Pritnterest

Ué, coelho tem pena e bota ovo?

Reprodução do site porquinho doido

Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA?

Reprodução do site R7 Entretenimento

É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar.

Reprodução do site Printerest

Quem vai beber água de COCÔ?

Reprodução do site Printerest

Epa!

Reprodução do site Printerest

“Vendo este terreno e outros melhores que esse” – Quem vai querer esse aí?

Reprodução do site Printerest

Separando as sílabas para deixar BEM CLARO: não estacione.

Reprodução do site Elo 7

Ameaças explícitas e a advertência: “Falta de aviso não foi!” – Como diz o cartaz, é bom evitar problemas.

reprodução Mercado Livre

“Não permitimos qualquer tipo de agarramento, falar palavrão, bate-boca…Ambiente familiar” – Portanto, comportem-se!

Reprodução do site Printerest

Cadê o saquinho pra coleta do cocô?

Reprodução do Facebook

“Proibido dançar com faca” – Que ambiente é esse?

reprodução

“Se não tem pontaria, mija sentado! Grato…” – É uma opção!

reprodução

“Não emprestamos fósforo. Sustente seu vício” – Um incentivo contra o fumo. Nem adianta pedir

reprodução

Mentira liberada no fim de semana.

Reprodução do site Tudo por Email

