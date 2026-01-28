Cidade do Nordeste do Brasil tem deserto maior do que Nova York inteira

Uma cidade do Piauí vem sofrendo com o processo de desertificação há décadas. Gilbués fica na região sudoeste do estado e faz parte da microrregião de Bertolínia. É a principal cidade na zona brasileira de deserto .Por Flipar
Com uma população de cerca de 10 mil habitantes, Gilbués possui uma área de 3.495 km² , sendo 805 km² de deserto. Maior, portanto, que a cidade de Nova York. Afinal, a Big Apple tem 783 km²
A região possui uma paisagem árida de crateras vermelhas e cânions que muitos remetem ao planeta Marte.
Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o processo de desertificação na cidade iniciou entre as décadas de 1940 e 1950, e foi impulsionado principalmente por práticas como mineração e agropecuária (base econômica da cidade).
Outro estudo sobre o tema, publicado pelo historiador Dalton Macambira, da Universidade Federal do Piauí, diz que a área afetada pela desertificação mais que dobrou, de 387 para 805 km² de 1976 a 2019, prejudicando cerca de 500 famílias.
Além da ação do homem, como o crescimento indiscriminado, este processo também tem como “culpados” fatores da natureza como o aquecimento global e a erosão do solo frágil.
Por conta do aquecimento global, as temperaturas em Gilbués devem aumentar ainda mais. Segundo um estudo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a tempertura deve subir até 2,5 graus celsius.
Gilbués possui pouca incidência de chuva e é considerada uma cidade muita seca. Em agosto de 2018 os termômetros ultrapassaram os 44°C.
Ainda segundo especialistas, a situação na região deve se agravar e as chuvas devem ter uma redução de 10% a 20%.
“Antes tinha mais chuva. Agora diminuiu, descontrolou. Por isso, a gente tem que trabalhar com irrigação. Se não for assim, não tem como sobreviver”, diz um fazendeiro para a AFP.
Cidades de clima árido, semiárido e subúmido seco são mais propensas a sofrer com o processo de desertificação. Além do clima local, a ação humana também atrapalha.
Segundo as Nações Unidas, a desertificação é uma crise que afeta 500 milhões de pessoas em todo o mundo, e acaba causando pobreza e conflitos nas terras.
O Instituto Nacional do SemiÃ¡rido (Insa), Ã³rgÃ£o ligado ao MinistÃ©rio da CiÃªncia, Tecnologia e InovaÃ§Ã£o faz um alerta: mais de 1,3 milhÃ£o kmÂ² no Brasil podem virar deserto, se nada for feito. Os nÃºmeros apontados pelo Insa mostram que a desertificaÃ§Ã£o jÃ¡ atinge 15% do territÃ³rio brasileiro.
Além do deserto, Gilbués enfrenta outros desafios socioeconômicos, como a falta de infraestrutura, a necessidade de investimentos em educação e saúde, e a migração de sua população para centros urbanos maiores.
Historicamente, Gilbués já foi cenário de uma corrida por diamantes no século XX e do crescimento de cana-de-açúcar na década de 1980. Atualmente é um dos maiores produtores de soja do Piauí.
Mundialmente falando, o deserto do Saara, localizado na Ãfrica, Ã© o maior deserto quente que existe, com 9,2 milhÃµes de quilÃŽmetros quadrados de Ã¡rea.