Rica em nutrientes, anchova fortalece os ossos e ajuda a melhorar o humor

Peixe de água salgada com coloração azulada, a anchova é popular em várias regiões do mundo, com destaque para o Brasil, a Itália, a Espanha e partes da Ásia. Confira, então, nesta galeria, a origem deste alimento e seus benefícios à saúde.Por Flipar
A anchova é um peixe marinho de pequeno porte, com corpo alongado e azulado, sendo actinopterígeo da família Engraulidae.
Historicamente, a anchova (Pomatomus saltatrix) é um peixe importante na cadeia alimentar, servindo de alimento para diversos predadores marinhos, como peixes maiores, aves e mamíferos.
Diante disso, pode ser encontrada em águas tropicais e temperadas de todo o mundo, com maior abundância no Mar Mediterrâneo e em oceanos tropicais.
Especificamente em solo brasileiro, é comum em todo o litoral, com destaque para a região do Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Na culinária, ela é utilizada tanto fresca quanto em conserva, sendo popular em diversos pratos mediterrâneos e em outras cozinhas ao redor do mundo.
Pertencente à família Engraulidae, ela é conhecida por seu sabor marcante e por ser utilizada tanto in natura quanto em conserva (aliche).
Anchova e aliche são o mesmo peixe, mas em estágios diferentes de processamento. O primeiro é o animal em seu estado natural, enquanto o segundo é o resultado do processo de conservação em salmoura, muitas vezes em conserva.
A conserva do aliche, então, é feita com uma salmoura, que adiciona sabor e muda a textura das fibras da anchova. Isso a deixa com um sabor mais forte e carne macia, que desmancha no garfo e na boca.
As primeiras evidências fósseis de parentes da anchova datam do início e meio do período Eoceno, no antigo Mar de Tétis, com espécies predadoras conhecidas como “anchovas-dente-de-sabre”.
As anchovas modernas, como Pomatomus saltatrix, evoluíram a partir de ancestrais predadores e se adaptaram a um estilo de vida mais diversificado, incluindo o consumo de plâncton e pequenos peixes.
Dessa forma, a anchova pode atingir até 1 metro de comprimento, embora a maioria dos espécimes adultos tenha cerca de 40 cm.
A anchova se alimenta de pequenos peixes, crustáceos e cefalópodes. É, portanto, um peixe popular para pesca esportiva e também é comercializado fresco, salgado ou congelado.
Pode ser preparada de diversas formas: assada, grelhada, frita, empanada, em ensopados, ou em conserva (como o aliche).
É uma excelente fonte de proteína, importante para a construção e reparação de tecidos, além de auxiliar na manutenção da massa muscular.
O selênio presente na anchova é um mineral importante para o sistema imunológico, ajudando a proteger o corpo contra infecções.
É rica em cálcio, vitamina A e ferro, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos e prevenção de doenças como a osteoporose e a anemia.
Os ácidos graxos ômega-3 presentes na anchova ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas, diminuindo o colesterol e a pressão arterial.
Além disso, o ômega-3 também é importante para a função cerebral, auxiliando na memória e na concentração.
A anchova também contém vitamina E, que possui propriedades antioxidantes, e outros minerais importantes para o bom funcionamento do organismo.
Além de fortalecer os ossos e melhorar o humor (saúde mental), a anchova fornece proteínas completas essenciais para o corpo, como A, D e B12, além de minerais, como ferro e cálcio.
Nesse sentido, os nutrientes presentes na anchova, como óleos e vitamina A, podem beneficiar a saúde dos olhos, ao estimular a produção de lágrimas e auxiliar na prevenção da degeneração macular.
Indivíduos devem consumir com moderação, pois a anchova é frequentemente conservada em salmoura. Isso pode aumentar o nível de sódio e afetar a pressão arterial.
Ao buscar o peixe fresco, ele deve estar sob refrigeração e apresentar uma aparência íntegra, cor vibrante e brilhante. Deve-se também o odor, que deve ser fresco e suave.
Por fim, a anchova é um ingrediente fundamental na culinária mediterrânea, especialmente em países como Itália e Espanha. Na primeira, é utilizada em pizzas, massas, saladas e pratos como a bagna cauda. Na segunda, está na anchova de Santoña é famosa por sua qualidade e sabor.