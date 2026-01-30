Estilo de Vida

Veja o que tem na cápsula para ‘morar’ no fundo do mar

Uma base subaquática inovadora desenvolvida por uma empresa britânica promete dar um passe importante no futuro das pesquisas marinhas.

Por Flipar
Freepik/tirachard

A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano.

Reproduc?a?o/Deep

Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar.

Divulgação/Deep

Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros.

Divulgação/Deep

Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5.

Reproduc?a?o/Deep

Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho.

Divulgação/Deep

O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança.

Reproduc?a?o/Deep

Nelas, eles podem permanecer submersos por vários dias ou até semanas, praticamente vivendo no ambiente marinho.

Pexels/Blaque X

Ao todo, a cápsula mede 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura.

Reproduc?a?o/Deep

Dentro, há apenas comodidades essenciais como beliches, uma área de cozinha e um banheiro.

Divulgação/Deep

A conexão com a superfície é garantida por uma boia, responsável por fornecer ar, água, energia elétrica e realizar o descarte de resíduos.

Reproduc?a?o/Deep

Segundo a Deep, o habitat foi criado para sustentar até quatro pessoas vivendo no fundo do mar por mais de uma semana.

Reproduc?a?o @deepengineered

“Ao superar as limitações de tempo e profundidade que há muito dificultam a exploração”, declarou a empresa.

Montagem/Reproduc?a?o @deepengineered

O objetivo, de acordo com a fabricante, é “redescobrir o planeta e formar uma conexão mais profunda com o oceano que sustenta a vida na Terra.”

Pexels/Francesco Ungaro

Por enquanto, a Vanguard foi apresentada ao público apenas em Miami, nos Estados Unidos.

Reproduc?a?o

Seu lançamento operacional está previsto para ocorrer inicialmente na Flórida. Até o dia 6 de novembro de 2025, a data exata de início das operações ainda não havia sido anunciada.

Reproduc?a?o

Veja Mais