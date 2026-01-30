O que acontece com lojas famosas dos anos 1980

Eletroradiobraz e Jumbo Eletro – A Eltroradiobraz foi inaugurada no bairro do Braz, em SÃ£o Paulo, nos anos 40, como empresa de consertos de rÃ¡dios e eletrodomÃ©sticos de pequeno porte. Suas atividades foram se expandindo e o negÃ³cio virou uma grande loja de departamentos no mesmo local.